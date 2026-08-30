Nepal: 3.000 desaparecidos y cuerpos en descomposición

Los equipos de rescate en Nepal y China siguen luchando este fin de semana para localizar a miles de personas luego del mortífero alud que arrasó una zona fronteriza del Himalaya y devoró pueblos enteros.

El número de desaparecidos se elevó a casi 3.000, según las cifras oficiales de ambos países, mientras que ya han sido recuperados unos 700 cadáveres. Los reportes hablan también de fallecidos posiblemente arrastrados río abajo a lugares tan distantes como India.

En medio del desastre, la Policía tuvo que comenzar a sepultar en fosas comunes los cuerpos no identificados y no reclamados. Lo hizo como medida de emergencia para evitar una mayor descomposición de los cadáveres.

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Los equipos de rescate trabajan en condiciones extremadamente difíciles debido al espeso lodo que cubre las zonas afectadas.

“La gente quiere recuperar los cuerpos de sus familiares, vivos o muertos, pero no podemos encontrarlos entre tanto barro”, declaró Kawan Koirala, miembro del Equipo de Respuesta a Desastres de Nepal.

El colapso del glaciar. El miércoles, una inmensa pared de lodo provocada por el colapso de un glaciar sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos tanto en Nepal como en la región autónoma china del Tíbet. Aunque la causa exacta del colapso no está clara, el cambio climático está provocando el derretimiento de glaciares en todo el mundo, aumentando el riesgo de este tipo de desastres.

“El repentino colapso del glaciar y la crecida repentina son un recordatorio devastador de lo frágiles que pueden ser estos entornos montañosos. Sabemos que el calentamiento global está haciendo que tragedias como está sean mucho más probables, frecuentes y graves”, afirmó Simon Steill, responsable de clima de la ONU.

Atrapados en un túnel. En una zona donde se desarrollan grandes proyectos de infraestructura energética, la autoridad de desastres nepalí sumó 933 trabajadores a su lista de personas desaparecidas. Allí se incluyen decenas de excursionistas y peregrinos que se dirigían al monte sagrado tibetano de Kailash.

Quienes lograron salir con vida dicen que lo han perdido todo y ahora enfrentan una espera angustiante para conocer el destino de sus seres queridos desaparecidos, así como la perspectiva de reconstruir sus vidas desde cero. “Todos los asentamientos cercanos al río fueron arrasados. No queda nada”, aseguró Buddhi Ram Dangol, uno de los pocos sobrevivientes.

Una de las principales misiones de rescate se concentró en las últimas horas en una central hidroeléctrica, donde un centenar de personas permanecen atrapadas en un túnel desde el desastre.

A última hora del sábado, el ejército nepalí logró introducir un tubo a través de uno de los túneles de la central, según informó el ministro nepalí del Interior, Sudan Gurung. “Estamos enviando aire a través de la pequeña abertura y vamos a empezar las obras de excavación y enviaremos al equipo de rescate dentro”, declaró en un comunicado.