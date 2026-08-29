La segunda avanzada de la Santa Sede aterrizará este domingo por la tarde en el Aeroparque Jorge Newbery, a bordo del vuelo LA 2369, para continuar con los preparativos de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La comitiva permanecerá tres días en el país y recorrerá los principales lugares que podrían formar parte del itinerario, junto con representantes del Gobierno nacional y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

A lo largo de las últimas semanas, el Ejecutivo comenzó a profundizar el contacto con las distintas jurisdicciones involucradas y, en particular, con los gobiernos bonaerense y cordobés, ambos de signo político opositor a Javier Milei.

Desde la Casa Rosada buscan que la visita tenga un carácter institucional y pastoral y evitar que quede atravesada por las diferencias entre el oficialismo y los gobiernos provinciales. “De nuestra parte no va a haber ningún tipo de politización”, señalaron fuentes oficiales, en línea con la intención de mantener el foco en la organización del viaje.

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También coincide con el mensaje de la Conferencia Episcopal Argentina, tras el encuentro de León XIV con Marcelo Colombo y Raúl Pizarro. Según la Iglesia, el Papa busca que la visita tenga un carácter “eminentemente pastoral” y trascienda su estadía en el país.

El papa León XIV junto al presidente Javier Milei y Karina Milei durante su encuentro en el Vaticano

Lo cierto es que el operativo de recepción contempla un estricto resguardo policial y un control de explosivos a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal. Hasta ahora, no trascendieron las patentes de los cinco vehículos que se utilizarán para trasladar a la delegación.

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Los enviados de Roma pertenecen a la Secretaría de Estado de la Santa Sede y al Dicasterio para la Comunicación, dos áreas que suelen participar de la preparación de los viajes papales.

A lo largo de su estadía, recorrerán los escenarios donde se analizan actividades multitudinarias. Entre ellos aparecen el Monumento de los Españoles, la Basílica de Luján y el predio de la Federación Argentina de Aviones (Fadea), en Córdoba. También deberán avanzar sobre la elección del lugar para el encuentro con jóvenes, uno de los puntos que todavía no tiene definición.

De momento, la posibilidad de realizar ese acto en River perdió fuerza debido a la capacidad limitada del estadio. En las últimas horas también aparecieron como alternativas el Hipódromo de San Isidro y el estadio de San Lorenzo.

Por el Gobierno nacional participarán de las recorridas Mara Gorini, colaboradora de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien está a cargo de la organización del viaje por parte del Ejecutivo, y Leandro Cano, subsecretario de Prensa.

Karina Milei y representantes de la Iglesia avanzaron en la organización de la visita del papa León XIV​

La definición final del programa, de todos modos, quedará en manos del Vaticano y se espera que el esquema definitivo pueda conocerse durante septiembre.

Buenos Aires, Córdoba y Luján

La organización parte de una estructura general que ya había sido adelantada por el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, después de reunirse con León XIV en el Vaticano.

Acorde con este esquema preliminar, el Papa permanecerá el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, viajará el martes 10 a Córdoba y tendrá el miércoles 11 dedicado a Luján, aunque el detalle todavía está sujeto a cambios.

La Nunciatura Apostólica de Buenos Aires será su lugar de alojamiento y funcionará como base durante los cuatro días.

La realidad es que en la Ciudad de Buenos Aires se analiza una misa frente al Monumento de los Españoles, que podría convertirse en uno de los eventos más convocantes de la visita. A su vez están sobre la mesa una reunión con Milei en la Casa Rosada, una visita a la Catedral Metropolitana y posibles actividades en el Palacio Libertad, la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Teatro Colón.

Además, entre las alternativas figura una visita a la cárcel de Villa Devoto para mantener un encuentro con personas privadas de la libertad.

Del mismo modo, en la provincia de Buenos Aires, además de la misa en la Basílica de Luján, se evalúa una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad, que atraviesa una delicada situación económica.

MV/AF