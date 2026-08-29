Grabois y Rossi, juntos por el legado de Francisco y con foco en la agenda social

La presentación de Francisco, mensajes a los movimientos populares en Córdoba dejó una imagen con una lectura política que excede el contenido del libro: Juan Grabois junto al cardenal Ángel Rossi. El encuentro en la Universidad Católica de Córdoba mostró la sintonía entre el dirigente social y el arzobispo cordobés alrededor de una agenda que tiene como ejes la pobreza, la justicia social, la defensa de los sectores vulnerables y el legado del papa Francisco.

Grabois agradeció especialmente la presencia de Rossi durante una actividad que reunió a referentes del ámbito académico, religioso y social. La cercanía entre ambos no quedó limitada al protocolo de una presentación. El arzobispo fue uno de los principales interlocutores del dirigente durante su paso por Córdoba, en una foto que adquiere mayor dimensión por el momento político y social que atraviesa el país.

El vínculo también se proyecta sobre el escenario que abrirá la próxima visita de León XIV a la Argentina. Grabois viene buscando mantener en discusión la agenda que Francisco construyó alrededor de los movimientos populares, mientras que Rossi aparece como una voz de la Iglesia cordobesa con capacidad de interlocución en cuestiones sociales.

La agenda que los acerca

Durante la presentación, Grabois reivindicó la justicia social como uno de los conceptos centrales del legado de Francisco y cuestionó el desprecio hacia los sectores más vulnerables. “Hay que respetar a los pobres, no permitir que se los desprecie, que se los maltrate, que se los insulte y que se los despoje de sus derechos”, afirmó. El dirigente planteó, además, la necesidad de fortalecer los espacios comunitarios y recuperar los vínculos con quienes atraviesan mayores dificultades. Su discurso estuvo atravesado por una crítica a lo que definió como un proceso de “deshumanización”, al que ubicó como uno de los principales problemas del momento actual.

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En ese punto aparece uno de los puntos comunes con la agenda social que suele expresar Rossi: la preocupación por quienes quedan al margen y la necesidad de que la discusión pública no pierda de vista a los sectores más frágiles.

El legado de Francisco como puente

La figura del papa Francisco funcionó como el principal punto de encuentro. Grabois recordó su relación con el pontífice argentino y recuperó algunas de sus intervenciones sobre los movimientos populares, la pobreza y los recursos naturales. También citó una de sus últimas conversaciones con Francisco en Roma y utilizó aquella anécdota para cuestionar las prioridades de las políticas públicas. En otro tramo, retomó los planteos del Papa sobre colonialismo y litio, vinculándolos con una discusión más amplia sobre el destino de los recursos y la situación de los sectores de menores ingresos.

Para Grabois, el mensaje de Francisco conserva vigencia y puede ser trasladado al escenario actual a través de tres principios: bien común, justicia social y destino universal de los bienes.

La foto Grabois-Rossi también puede leerse en clave de reconfiguración. Con León XIV al frente de la Iglesia Católica, dirigentes sociales y referentes eclesiásticos buscan preservar algunos de los canales construidos durante el pontificado anterior. La presentación del libro dejó algo más que una reivindicación del legado de Francisco: mostró que, frente al nuevo escenario abierto en la Iglesia y en la política argentina, el diálogo entre movimientos populares y sectores de la Iglesia mantiene canales activos en Córdoba. Y Rossi aparece, al menos en esta escena, como uno de los interlocutores con los que Grabois busca sostener ese vínculo.