Ya está en Córdoba la delegación del Vaticano para definir la agenda del papa León XIV

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el cardenal Ángel Rossi recibieron este martes a la delegación oficial del Vaticano que definirá la agenda del papa León XIV durante su visita a la ciudad de Córdoba.

El mandatario provincial y el arzobispo de Córdoba recibieron esta mañana en el aeropuerto internacional Ambrosio Taravella a la comitiva encabezada por monseñor Michael Wallace Banach.

La comitiva de Vaticano en Córdoba

Desde allí se trasladaron hasta la sede de FADEA para conocer el lugar donde está previsto que el próximo 10 de noviembre el Sumo Pontífice celebre la Santa Misa.

Luego la comitiva conocerá la Catedral del centro cordobés y mantendrá una serie de reuniones con autoridades eclesiásticas locales.

Cabe recordar que no serán ellos quienes anuncien la agenda del Papa en la ciudad, sino que será la propia Nunciatura Apostólica la encargada de realizar los anuncios oficiales y confirmar formalmente las actividades que integrarán la hoja de ruta papal en suelo cordobés, como lo anticipó el periodista Ariel Bogdanov en Perfil Córdoba.