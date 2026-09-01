El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 1 de septiembre

Este martes 1 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.480 pesos y cotiza a 1.530 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.480.

- Venta: $1.530.

Dólar Blue

- Compra: $1.544

- Venta: $1.576.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.533,61 para la compra, y $1.534,52 para la venta.

Este martes 1 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.480.

- Venta: $1.540.

ICBC