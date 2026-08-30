Los Leones van por el tercer puesto del Mundial: hora, TV y formaciones

Este domingo a partir de las 9, el seleccionado argentino de hockey sobre césped, Los Leones, se enfrentará con Países Bajos buscando el tercer puesto en el Mundial. El partido se jugará en el estadio Belfius Arena de Bélgica.

Los Leones quieren igualar su mejor actuación que fue en 2014. El encuentro podrá verse a través de las señales de ESPN y Disney+.

La final será protagonizada por Alemania (que en las semifinales derrotó a los argentinos por 2 a 1) y España.

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