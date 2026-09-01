RIGI vs. realidad: los grandes proyectos avanzan pero la inversión productiva cayó 11,6%

La economía argentina transita un escenario de marcados contrastes. Por un lado, la acumulación de dólares en el sector externo y la desinflación muestran avances significativos; por el otro, la economía real exhibe serias dificultades para traducir ese ordenamiento macroeconómico en la creación de empleo de calidad y en un aumento del gasto en equipamiento productivo.

Así lo advierte el Informe Económico Mensual (IEM) de agosto de 2026 elaborado por profesores e investigadores del IAE Business School de la Universidad Austral. El documento aborda la paradoja de una reactivación estadística impulsada por sectores capital-intensivos que convive con el estancamiento del mercado laboral formal y las dudas del mercado financiero de cara al calendario electoral.

En la previa de la asamblea extraordinaria, judiciales se inclinan por la aprobación de la oferta salarial

Sector externo sólido pero finanzas en alerta

La economista Marina Dal Poggetto remarca que el contexto internacional sigue jugando a favor del país. Las exportaciones se consolidan cerca de los USD 9.000 millones mensuales y el saldo comercial se ubica por encima de los USD 2.000 millones por mes, elevando la proyección anual del superávit comercial a la zona de los USD 26.000 millones.

El Banco Central ya acumula cerca de USD 14.000 millones comprados en el año, superando la meta pactada con el FMI. Sin embargo, la calma financiera se interrumpió:

- Riesgo país y tasas: El riesgo país volvió a cruzar el umbral de los 500 puntos básicos y la tasa de caución en pesos saltó hasta el 30%, encareciendo el crédito de corto plazo.

El riesgo país volvió a cruzar el umbral de los 500 puntos básicos y la tasa de caución en pesos saltó hasta el 30%, encareciendo el crédito de corto plazo. - Perspectiva electoral: El mercado empieza a incorporar la incertidumbre política previa a las elecciones de 2027 y las tensiones fiscales por la caída de la recaudación.

El mercado empieza a incorporar la incertidumbre política previa a las elecciones de 2027 y las tensiones fiscales por la caída de la recaudación. - Precios: La inflación se desacelera a ritmo moderado: las estimaciones privadas ubican el IPC de agosto en torno al 1,5% mensual.

Economía real vs. datos macro: por qué el crecimiento no se siente en el bolsillo de los argentinos

Actividad versus empleo: por qué la recuperación no se siente

El análisis del economista Lucas Pussetto aborda la divergencia entre el PBI y el empleo asalariado privado formal, el cual volvió a contraerse en los últimos trimestres a pesar de que la producción general creció.

Según el informe, esta brecha responde a una combinación de factores cíclicos y estructurales:

- Frenos al empleo formal: El nivel del tipo de cambio, la apertura de importaciones, las tasas de interés reales positivas y la austeridad fiscal no incentivan las contrataciones masivas en el corto plazo.

El nivel del tipo de cambio, la apertura de importaciones, las tasas de interés reales positivas y la austeridad fiscal no incentivan las contrataciones masivas en el corto plazo. - Cambio de matriz productiva: El crecimiento actual está liderado por la energía y la minería, actividades de alta productividad pero baja intensidad de mano de obra directa.

El crecimiento actual está liderado por la energía y la minería, actividades de alta productividad pero baja intensidad de mano de obra directa. - Inteligencia Artificial: La adopción de IA comienza a impactar en la composición de perfiles profesionales, sustituyendo tareas de entrada (junior) en servicios.

"Córdoba Impulsa": seis cuotas sin interés y $20.000 millones en créditos para pymes

Sobre el derrame de la minería y la energía, la investigadora Carolina Donnelly señala que si bien su aporte directo de personal es acotado, el verdadero potencial radica en el desarrollo de la cadena de proveedores de bienes y servicios (efecto multiplicador). En petróleo, por ejemplo, por cada puesto directo se generan más de 5 empleos indirectos.

La paradoja de la inversión: récord de RIGI pero caye la maquinaría

A pesar del flujo de anuncios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el profesor Damián Falcone expone que la Formación Bruta de Capital Fijo se desplomó un 11,6% interanual en el primer trimestre, cayendo del 20% al 17,2% del PBI.

El informe desglosa que la caída no está en el ladrillo, sino en el equipamiento productivo:

- Inversión en Construcción: Subió 2,2% interanual.

Subió 2,2% interanual. - Maquinaria y Equipo: Retrocedió un 18,1% y explica el 76% de la caída total de la inversión.

Retrocedió un 18,1% y explica el 76% de la caída total de la inversión. - El alcance del RIGI: Entre las iniciativas presentadas y aprobadas, los desembolsos efectivos de los dos primeros años rondarán los USD 960 millones anuales, lo que representa menos del 1% de la inversión anual de la Argentina. Además, el 95% de los proyectos RIGI se concentran exclusivamente en minería e hidrocarburos.

Por último, el economista Paul Segal aborda la paradoja de la informalidad laboral, la cual se mantiene rígida por encima del 40%. Segal concluye que la informalidad persiste porque, aunque genera costos fiscales y competencia desleal, también ofrece empleo y flexibilidad a hogares y empresas formales en períodos de bajo crecimiento del trabajo registrado.