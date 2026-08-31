En la previa de la asamblea extraordinaria, judiciales se inclinan por la aprobación de la oferta salarial

El gremio de judiciales de Córdoba se encamina a aceptar la nueva propuesta salarial presentada por el Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno provincial. Luego de tres jornadas de asambleas primarias en Capital y distintas localidades del interior, la moción de aprobación obtuvo una amplia ventaja y será elevada este martes 1 de septiembre a la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ).

Hasta el lunes 30 de agosto se habían contabilizado 927 votos. De ese total, 720 afiliados votaron por aceptar la propuesta (77,6%), mientras que 159 (17,2%) se pronunciaron por rechazarla y continuar con la mesa de negociación. Otros 48 votos (5,2%) correspondieron a la moción de rechazo con continuidad de las medidas de fuerza.

La moción de aceptación fue impulsada por la mayoría de los cuerpos orgánicos de Agepj, entre ellos delegados de Capital, seccionales y delegaciones del interior, además de las agrupaciones Identidad Judicial, Confluencia y Celeste y Blanca de Río Cuarto. También recibió el respaldo de Alternativa 16N.

La Judicial sostuvo la moción de rechazar el ofrecimiento y pedir la continuidad de la mesa de negociación.

La Asamblea General Extraordinaria de este martes será la instancia que formalmente deberá definir la posición del sindicato frente a la oferta salarial.

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Qué contempla la nueva propuesta para los judiciales

El eje central de la oferta es el adelanto de las cuotas correspondientes a la equiparación gradual con la Justicia Federal. Los incrementos que originalmente estaban previstos para julio de 2027 y julio de 2028 pasarían a percibirse con los salarios de septiembre y diciembre de 2026.

Para las categorías de escribiente y auxiliar ayudante, las cuotas serían adelantadas directamente a septiembre de este año.

Además, la propuesta contempla: el pago del 50% del concepto permanencia para todas las categorías; un refuerzo salarial del 1,9% no remunerativo; la reducción del aporte extraordinario del 8% al 6% para quienes actualmente tributan ese porcentaje y el no descuento de los días de paro, en caso de que la propuesta sea aceptada.

De acuerdo con las estimaciones del gremio, representan en conjunto un 5,65% de incremento salarial por encima de la pauta de la Corte para la categoría más baja.

Para el resto de las categorías, el incremento se ubicaría entre el 7,66% y el 14%, dependiendo de la categoría y otras particularidades, superando al 3,75% de lo que se había ofrecido en julio.

Cómo se hicieron las votaciones

Las asambleas primarias se desarrollaron con mesas de acreditación y votación en distintos edificios judiciales, con el objetivo de facilitar la participación de los afiliados.

En Capital se habilitaron mesas en Tribunales I —incluidas Ejecuciones Fiscales y el Tribunal Electoral—, Tribunales II, Familia, Laboral, Administración, D.I.O., Ministerio Público Fiscal, San Jerónimo y la sección Mantenimiento.

El esquema buscó facilitar la participación durante el horario y lugar de trabajo y evitar que cuestiones vinculadas con las tareas de cuidado, las distancias y los horarios laborales y extralaborales dificultaran el voto.

En el interior provincial también se realizaron votaciones en Río Cuarto, San Francisco, Villa Dolores, Cruz del Eje, Morteros, Cura Brochero, Villa María, Río Tercero, Oliva, Deán Funes, Las Varillas, Jesús María, Bell Ville y Arroyito.

Con los resultados parciales conocidos hasta el lunes, la tendencia es claramente favorable a la aceptación. El dato definitivo quedará establecido este martes cuando la Asamblea General Extraordinaria de AGEPJ defina el mandato del gremio frente a la propuesta salarial.