Messi anunció su retiro de la Selección y en Córdoba se largó a llover: no existen las casualidades

Y suena:

"Seguir siguiendo al corazón

Y coquetear con la intuición

Seguir creciendo y esquivando las rutinas

Seguir soñando en un rincón

Seguir creyendo que hay un Dios

Que me endereza de un tirón la puntería..."

Y se repite esta canción de La Sole, que alguna vez se la dedicó a Maradona; y ahora es para Messi. Nada es casualidad. Por eso escribo en estas horas de melancolía en los hinchas de la Selección argentina.

Lionel Messi anunció su retiro de la Albiceleste y una sensación extraña se multiplica:

nos sentimos huérfanos

se nos fue el crack

tenemos agradecimiento

muchas ganas de abrazarlo y decirle gracias

pero, también, ya extrañamos

nos sentimos un poco más viejos

el Diego ya no está y Leo tampoco

y cuántas sensaciones más.

Y sigue sonando:

"Siempre voy detrás de lo que siento

Cada tanto muero, y aquí estoy

Tantos desiertos que crucé

Tantos atajos esquivé

Tantas batallas que pintaron mis heridas

Tantos incendios provoqué

Tantos fracasos me probé

Que no me explico cómo canto todavía

Y es que siempre voy detrás de lo que siento

Cada tanto muero, y aquí estoy..."

Messi anunció su retiro y de repente en la ciudad de Córdoba comenzó a llover. ¿En serio creen en las casualidades?

El fenómenos del deporte mundial jugó varios partidos en el estadio Mario Alberto Kempes, en cotejos que se guardarán por siempre en los que estuvieron presentes. Fue hermoso verlo, ser testigos de esa magia única e irrepetible. Jugó tres partidos oficiales con la casaca de la Seleccion. Ganó los tres partidos y, nos obsequió dos goles; uno de ellos un golazo de tiro libre ante Paraguay.

Se abren, a partir de ahora, una serie infinita de preguntas sobre el futuro de la Selección. Ninguna tiene respuestas rápidas, tampoco son urgentes. Lo que es necesario es procesar que el capitán ya no estará más, y esperemos haber aprendido la lección de no quemar etapas a nadie, como sucedió en la era post-Maradona.

Y seguirá sonando:

"Por esos días por venir

Por este brindis para mí

Por regalarle la intuición al alma mía

Porque los días se nos van

Quiero cantar hasta el final

Por otra noche como esta doy mi vida..."