Messi anunció su retiro de la Selección y en Córdoba se largó a llover: no existen las casualidades

Y suena:
"Seguir siguiendo al corazón
Y coquetear con la intuición
Seguir creciendo y esquivando las rutinas
Seguir soñando en un rincón
Seguir creyendo que hay un Dios
Que me endereza de un tirón la puntería..."
Y se repite esta canción de La Sole, que alguna vez se la dedicó a Maradona; y ahora es para Messi. Nada es casualidad. Por eso escribo en estas horas de melancolía en los hinchas de la Selección argentina.
Lionel Messi anunció su retiro de la Albiceleste y una sensación extraña se multiplica:
nos sentimos huérfanos
se nos fue el crack
tenemos agradecimiento
muchas ganas de abrazarlo y decirle gracias
pero, también, ya extrañamos
nos sentimos un poco más viejos
el Diego ya no está y Leo tampoco
y cuántas sensaciones más.
Y sigue sonando:
"Siempre voy detrás de lo que siento
Cada tanto muero, y aquí estoy
Tantos desiertos que crucé
Tantos atajos esquivé
Tantas batallas que pintaron mis heridas
Tantos incendios provoqué
Tantos fracasos me probé
Que no me explico cómo canto todavía
Y es que siempre voy detrás de lo que siento
Cada tanto muero, y aquí estoy..."
Messi anunció su retiro y de repente en la ciudad de Córdoba comenzó a llover. ¿En serio creen en las casualidades?
El fenómenos del deporte mundial jugó varios partidos en el estadio Mario Alberto Kempes, en cotejos que se guardarán por siempre en los que estuvieron presentes. Fue hermoso verlo, ser testigos de esa magia única e irrepetible. Jugó tres partidos oficiales con la casaca de la Seleccion. Ganó los tres partidos y, nos obsequió dos goles; uno de ellos un golazo de tiro libre ante Paraguay.
Se abren, a partir de ahora, una serie infinita de preguntas sobre el futuro de la Selección. Ninguna tiene respuestas rápidas, tampoco son urgentes. Lo que es necesario es procesar que el capitán ya no estará más, y esperemos haber aprendido la lección de no quemar etapas a nadie, como sucedió en la era post-Maradona.
Y seguirá sonando:
"Por esos días por venir
Por este brindis para mí
Por regalarle la intuición al alma mía
Porque los días se nos van
Quiero cantar hasta el final
Por otra noche como esta doy mi vida..."