“Los tres motociclistas están de alta y en casa”: habló el dueño del Circo Mundial tras el accidente

El “Globo de la Muerte” del Circo Mundial fue escenario de un accidente durante la función del domingo en Colonia Caroya. Una falla mecánica en una de las motocicletas provocó un choque en cadena entre cuatro acróbatas que realizaban el número en simultáneo. Tres de ellos debieron ser asistidos y trasladados al hospital local, aunque se encuentran fuera de peligro.

Tras el accidente, Gustavo Yovanovich, dueño del circo y padre de uno de los artistas lesionados, habló con Radio Punto a Punto y contó cómo fueron los momentos posteriores al episodio. “La pasamos mal un rato, ¿viste? Hasta que los chicos los pudimos sacar”, relató.

El impacto dejó lesionados a Cristian Soria, Jonathan Navarrete y Gustavo Yovanovich, hijo. Sobre lo ocurrido, Yovanovich explicó: “Se los llevó a tres, fueron tres los chicos que se golpearon fuerte, pero el más grave fue mi hijo”.

El caso de Gustavo Yovanovich fue el que generó mayor preocupación y requirió internación para realizarle distintos estudios. “Gustavo estuvo internado, le hicieron placas. Tuvieron que coserle el brazo, la espalda, un poco el codo y la cadera”, detalló su padre.

Córdoba será sede de un congreso internacional que debatirá el impacto de la inteligencia artificial en la educación

Sobre el estado de los otros dos motociclistas, agregó: “Los otros chicos también tuvieron que coser el codo, un poco la espalda”. Sin embargo, los tres ya recibieron el alta y "están acá en el circo”, confirmó Yovanovich.

Según explicó, Gustavo deberá cumplir con un mayor período de reposo. “A Gustavo, el que más reposo le dieron, porque tiene un golpe muy, pero muy fuerte en la cadera”, señaló. Y agregó: “Gracias a Dios no se quebró, pero así no se puede ni mover”.

Cómo seguirá el espectáculo

Luego del accidente, la función continuó durante sus últimos minutos con el espectáculo de baile habitual de cierre. La continuidad de la actividad buscó llevar tranquilidad a los espectadores que permanecían en el predio.

De cara a las próximas presentaciones, el número del “Globo de la Muerte” será modificado. “Van a seguir normal, lo único que en el globo no van a entrar los cinco, van a entrar dos, que son los que se quedaron sanos, porque los otros tres están muy, muy golpeados”, confirmó Yovanovich..