Paradoja en el mercado laboral: las empresas buscan contratar más personal pero tropiezan con la falta de técnicos y la presión salarial

El mercado de trabajo argentino transita una marcada paradoja: mientras la expectativa de las empresas por contratar nuevo personal muestra un optimismo renovado, la dificultad real para concretar esas incorporaciones se profundizó durante el primer cuatrimestre del año.

Así lo demuestra el primer informe del Observatorio del Mercado Laboral (OML), elaborado de manera conjunta por la Cámara de Agencias Privadas de Empleo (CAPE) y la Universidad Blas Pascal (UBP). El estudio abarca el desempeño del empleo permanente y eventual entre enero y abril de 2026.

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De acuerdo con el relevamiento, el Índice de Expectativa de Demanda (IED) de personal se duplicó entre el primer y segundo bimestre al pasar de +14,3 a +28,6 puntos. No obstante, este impulso no logró traducirse de forma lineal en contrataciones efectivas en el segmento de personal permanente, donde las vacantes sin cubrir casi se duplicaron, saltando de 280 a 507 posiciones abiertas.

La escasez de técnicos en el centro de la escena

El obstáculo más severo para las compañías se concentró en la falta de personal calificado. Los técnicos especializados (áreas electromecánica, industrial y energía) encabezaron con holgura el Índice de Escasez de Talento (IET): el 85,7% de las agencias los marcó como el perfil de más difícil cobertura en el primer bimestre, cifra que se mantuvo en un elevado 71,4% para el segundo.

El cambio de barrera principal entre bimestres graficó la gravedad del problema: mientras que a comienzos de año las expectativas salariales altas de los candidatos eran el mayor freno (57,1%), para marzo y abril el obstáculo N°1 pasó a ser directamente el incumplimiento de los requisitos técnicos (57,1%).

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Paralelamente, las exigencias del mercado reconfiguraron las habilidades transversales requeridas. Si bien en los primeros dos meses del año la resolución de problemas lideró las búsquedas (71,4%), la adaptabilidad y flexibilidadsaltó al primer lugar en el segundo bimestre con el 71,4% de las menciones. Además, el conocimiento en Inteligencia Artificial irrumpió con fuerza, triplicando su presencia en las solicitudes al pasar del 14,3% al 42,9%.

Dos realidades: personal permanente versus empleo eventual

El estudio del OML refleja una brecha estructural superior a los 30 puntos en la eficiencia de contratación según la modalidad contractual:

Personal permanente: Mostró una caída en su Tasa de Cobertura (TC), descendiendo del 59,0% al 54,0% a pesar de que las búsquedas gestionadas crecieron un 45,6% ( de 667 a 971 ). La demanda de este segmento se orientó fuertemente hacia perfiles universitarios ( 38,5% ) y de seniority medio, exigiendo de 3 a 5 años de experiencia previa en el 85,7% de los casos.

Personal eventual: Funcionó como la alternativa de respuesta rápida del mercado, alcanzando una Tasa de Cobertura alta y estable de 84,9%. Con el nivel secundario completo como estándar educativo dominante (83,1%), las vacantes eventuales estuvieron empujadas por sectores como el comercio (23,5%), la industria alimenticia (8,5%) y un fuerte salto de la hotelería y el turismo, que aportó 1.426 posiciones.

Por último, el Índice de Presión Salarial (IPS) se sostuvo en 0,50 sobre 1,0 en todo el cuatrimestre. El 85,7% de las empresas confirmó que los postulantes se presentaron al proceso de selección con expectativas de remuneración que superaron las bandas salariales ofrecidas por las firmas.