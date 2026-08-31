Crimen de Gabriela Pérez: disputas de poder sindical, barrabravas y un sicario por 300 dólares

El crimen de Gabriela Mónica Steffi Pérez (22) asesinada durante un almuerzo gremial el 9 de septiembre de 2023 en el Club Yapeyú no fue un hecho aislado. La Cámara 3a del Crimen ratificó de manera unánime, mediante una resolución de la semana pasada, la ampliación de la acusación fiscal contra los presuntos ejecutores.

El tribunal admitió una nueva hipótesis de la Fiscalía que reconstruye, minuto a minuto, la sangrienta interna del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac), que terminó con la vida de la joven. El documento judicial revela una trama que combina disputas de poder sindical, la participación de segundas líneas de barrabravas, persecuciones de película y un pacto de sangre sellado por apenas 300 dólares.

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Aprietes y amenazas previas

El telón de fondo de la tragedia fue la violenta interna por las elecciones del Sindicato . De un lado se encontraba la conducción oficialista, liderada por el secretario general Sergio Fittipaldi. Del otro, la lista opositora "Más Soelsac", apadrinada por Franco Saillén, referente del sindicato de recolectores de residuos (Surrbac).

Un mes antes de que ocurrió la balacera mortal, en 2023 Perfil CÓRDOBA avizoró en una nota periodística, la violencia creciente que se iba apoderando de la disputa por la conducción del gremio, que maneja una caja importante de aportes por los 20 afiliados en toda la Provincia.

La tensión estalló la madrugada del 9 de septiembre de 2023, a pocas horas de que se iniciara un evento de Soelsac con más de cien afiliados en el club Yapeyú.

La hipótesis de la acusación con que se iniciará mañana el juicio con jurados describe la siguiente cronología.

Entre las 00:00 y las 00:32 horas, Hugo Gabriel Cardozo, alias “el Ciego” —segundo en la jerarquía de la barrabrava “La Fiel” de Talleres e inspector gremial de Soelsac— recibió una llamada telefónica en su celular.

Del otro lado, un hombre que se identificó como “Gómez” le lanzó una advertencia: debía retirarse del sindicato y dejar de apoyar a Fittipaldi. Gómez argumentó que había invertido "mucho dinero" para financiar la campaña de la lista opositora Más Soelsac y que no estaba dispuesto a perder su inversión. Le aclaró que esto era una disputa "de gremios y no de barrabravas", y lo amenazó advirtiendo que tenían los recursos financieros y la capacidad operativa para generar un grave conflicto a cualquiera que se interpusiera en su camino.

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El ataque mortal

Ante la falta de sumisión de Cardozo -plantea la hipótesis de la acusación-, el misterioso "Gómez" habría activado el brazo ejecutor de la organización, ordenando un ataque directo contra las autoridades del gremio en el club Yapeyú.

A las 14:06 de ese sábado, Adrián Ezequiel Vallejos, alias “Petaca”, a bordo de un Toyota Corolla, interceptó el Peugeot 408 en el que se conducía "el Ciego" Cardozo en las inmediaciones de la Avenida Amadeo Sabattini. Se inició una persecución a alta velocidad a lo largo de diez cuadras, donde Vallejos intentó encerrar repetidamente a Cardozo. En simultáneo, Vallejos guiaba por teléfono a su cómplice, César Luis Mendoza (quien se conducía en un Peugeot RCZ y hoy se encuentra prófugo), indicando el trayecto.

La persecución cesó temporalmente cuando un auto con custodios armados de Soelsac acudió al auxilio de Cardozo e interceptó a Vallejos en la esquina de calles Bailén y Sinsacate, obligándolo a huir. Cardozo logró ingresar al predio del club Yapeyú a las 14:14 para refugiarse. Sin embargo, faltaba lo peor.

Un sicario por 300 dólares

Minutos después de la fuga de Vallejos, César Luis Mendoza llegó a las inmediaciones del club en su Peugeot RCZ para estudiar el terreno. Buscó a Gustavo Omar Herrera en su domicilio, a seis cuadras del lugar del evento.

Según la acusación fiscal, Mendoza lo habría convencido de ejecutar la balacera a cambio de un pago U$S 300 o su equivalente en pesos argentinos. Armado con una pistola calibre 9 mm, Herrera habría subido al asiento del acompañante.

Ambos regresaron al club Yapeyú. Al notar que los portones estaban entreabiertos y que había personas custodiando la vereda, decidieron realizar una maniobra de distracción: rodearon el club a contramano y Herrera descendió del auto en calle Germania, ocultándose detrás de un vehículo estacionado y de un árbol.

A las 14:40 horas, Herrera divisó en la vereda a Gonzalo Alberto Fuentes, empleado de Soelsac. Temiendo que Fuentes pudiera reconocerlo e identificarlo en el futuro, Herrera le apuntó directamente y le efectuó un disparo a matar. Fuentes logró agacharse rápidamente y salvó su vida por milímetros.

Inmediatamente después, Herrera abrió fuego contra la fachada del club efectuando seis disparos más. Tres proyectiles dieron en la pared de ladrillos exterior y otros dos en el interior. Pero el último proyectil cruzó el espacio abierto del portón, atravesó la puerta lateral del salón donde los afiliados comían en tablones e impactó de lleno en la clavícula izquierda de Gabriela Pérez. La bala le destrozó la arteria subclavia y le provocó la muerte pocas horas después en el Hospital Córdoba debido a un shock hipovolémico.

Su muerte se convirtió en una tragedia griega: la única víctima mortal del ataque era su hermana.

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Se agravaron los cargos penales

El tribunal —integrado por los vocales Leandro Ariel Quijada y María de los Ángeles Palacio— rechazó la nulidad presentada por la defensa de Herrera, que cuestionaba la supuesta vaguedad en la acusación sobre el cobro de la coima y el intento de asesinar al testigo. Los camaristas afirmaron que el hecho está detallado y circunstanciado, y que las precisiones de la acusación se sostienen en testimonios clave y peritajes telefónicos ya acumulados.

De esta manera, la imputación para el juicio oral quedó formalmente consolidada bajo cargos gravísimos: