Persecución, marcha atrás y fuga: qué dijo la Municipalidad sobre el video viral de la “cacería de Uber” en Córdoba

Un video de un operativo municipal de control de transporte en Córdoba se viralizó durante el fin de semana y generó cuestionamientos en redes sociales por la intervención de inspectores contra un Volkswagen Suran.

La secuencia fue registrada el jueves 27 de agosto, en inmediaciones de bulevar Juan Domingo Perón y Agustín Garzón, en el límite entre los barrios Crisol Norte y San Vicente. En las imágenes se observa a una trafic blanca y a varios hombres que intentan detener la marcha del vehículo. El conductor realiza una maniobra de retroceso y finalmente escapa.

La escena fue vinculada en redes sociales con controles a conductores de aplicaciones de viajes y comenzó a circular bajo la denominación de una supuesta “cacería de Uber”.

La explicación de la Municipalidad

El secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, salió a responder a la repercusión que generó el video y publicó una serie de mensajes en sus redes sociales para explicar la versión oficial.

En su primera publicación, Fernández sostuvo: “Lo viralizado es solo un fragmento de un episodio mucho más grave. El vehículo evadió un control de transporte municipal en la Terminal de Ómnibus de Córdoba y se dio a la fuga. Fue perseguido por la Policía y detenido en la playa de estacionamiento de un hipermercado”.

Luego agregó: “La maniobra puso en riesgo a policías, inspectores municipales y a la propia ciudadanía. Las plataformas de aplicaciones están reguladas en Córdoba desde 2025. Para combatir el trabajo ilegal, la Municipalidad realiza permanentemente operativos de control”.

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En otro de sus mensajes, el funcionario explicó qué se verifica durante los procedimientos vinculados con las aplicaciones de viajes: “En el caso de las apps de viaje, se verifica la inscripción de conductores y vehículos en el Registro Digital, el uso de aplicaciones autorizadas y las condiciones de seguridad exigidas. Quienes incumplen la normativa son sancionados.”

Fernández también señaló que las sanciones pueden incluir el traslado del vehículo: “Según el caso, el vehículo puede ser remolcado. Lo sucedido demuestra la importancia de trabajar dentro de la legalidad y de sostener los controles. Una evasión de esta magnitud, que pone en riesgo a otras personas, no puede justificarse”.

Finalmente, cerró la serie de publicaciones con una defensa de los controles municipales: “Las ordenanzas están para cumplirse y los controles son necesarios para garantizar una ciudad más segura para todos”.

Cómo comenzó el operativo

Según explicó posteriormente Fernández, el procedimiento no comenzó en el lugar donde fue filmado el video. El vehículo había sido detectado previamente durante un control de transporte en la Terminal de Ómnibus de Córdoba.

De acuerdo con la versión municipal, el Suran llevaba una pasajera que estaba abonando el viaje cuando los inspectores se acercaron para solicitar documentación y determinar qué tipo de servicio estaba realizando.

El conductor habría acelerado y escapado del lugar con la pasajera todavía dentro del vehículo.

Más tarde, el auto fue localizado nuevamente en inmediaciones de bulevar Juan Domingo Perón y Agustín Garzón. Hasta allí llegaron efectivos policiales e inspectores municipales en una trafic para intentar concretar el procedimiento.