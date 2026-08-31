Mayor precisión en cirugías complejas de columna: tecnología O-ARM en Hospital Privado

Hospital Privado Universitario de Córdoba utiliza el O-ARM como herramienta de apoyo en cirugías complejas de columna cervical. Este sistema permite obtener imágenes tridimensionales durante la intervención y brinda al equipo quirúrgico información precisa sobre la anatomía y la posición de la instrumentación.

Cirugías cervicales para abordar lesiones de alta complejidad

Las lesiones traumáticas, fracturas, deformidades, inestabilidad o compresión de la médula y las raíces nerviosas pueden requerir una intervención quirúrgica cuando comprometen la estabilidad de la columna o las estructuras neurológicas. En estos procedimientos, los objetivos pueden ser corregir una deformidad, recuperar la alineación de la columna, descomprimir la médula o las raíces nerviosas y estabilizar las vértebras mediante sistemas de fijación. La estrategia quirúrgica depende de la lesión, su ubicación y las características de cada paciente.



Imágenes tridimensionales para una cirugía más precisa

El O-ARM es un sistema de imágenes intraoperatorias que permite obtener un escaneo tridimensional de la zona que se está tratando. A diferencia de los estudios realizados antes de la cirugía, estas imágenes se generan durante el procedimiento y permiten al equipo contar con información actualizada sobre la anatomía y la posición de los implantes.

Permite posicionar los implantes mediante navegación en tiempo real, incluso en zonas anatómicas estrechas y delicadas, favoreciendo una colocación precisa y segura y reduciendo el riesgo de afectar estructuras neurológicas y vasculares cercanas. La navegación aporta una precisión milimétrica y un mayor control durante el procedimiento.

En las cirugías cervicales, esta información resulta especialmente relevante por la proximidad de la columna con la médula espinal y las raíces nerviosas. El sistema permite controlar la colocación de tornillos y otros elementos de fijación, verificar su posición y evaluar la corrección obtenida.

Un apoyo para la toma de decisiones

Además, las imágenes obtenidas durante la intervención, una vez colocados los implantes, permiten al equipo quirúrgico verificar que la instrumentación se encuentre en la posición planificada y realizar los ajustes necesarios antes de

finalizar el procedimiento.

De esta manera, el O-ARM se integra al trabajo del equipo como una herramienta de control y verificación, especialmente útil en cirugías de mayor complejidad, deformidades cervicales y procedimientos que requieren una instrumentación precisa.

Beneficios del O-ARM en cirugías de columna cervical

Entre los principales beneficios de utilizar esta tecnología en este tipo de procedimientos se encuentran:

* Mayor precisión: permite la colocación navegada de tornillos e implantes en tiempo real, funcionando como una guía tridimensional durante el procedimiento quirúrgico.

* Control intraoperatorio: facilita verificar la corrección realizada y la posición de la instrumentación antes de finalizar la cirugía.

* Información en tiempo real: las imágenes obtenidas durante la intervención acompañan la toma de decisiones del equipo quirúrgico.

* Mayor seguridad: Permite colocar los implantes con precisión milimétrica, visualizando en tiempo real en una pantalla la trayectoria que siguen durante el procedimiento. Además, brinda un control adicional sobre su ubicación, especialmente importante en intervenciones que requieren una instrumentación precisa por la cercanía con la médula espinal y las raíces nerviosas.

De esta manera, el O-ARM complementa la experiencia del equipo quirúrgico y permite optimizar el abordaje de cirugías cervicales de alta complejidad. Tecnología, experiencia y trabajo interdisciplinario

Este tipo de procedimientos requiere un abordaje interdisciplinario, con el trabajo conjunto de los servicios de Neurocirugía y servicio de Ortopedia y Traumatología. De Hospital Privado Universitario de Córdoba. La incorporación de

tecnología de alta precisión, junto con la experiencia de los profesionales, permite fortalecer la calidad y seguridad de cada intervención.

Este compromiso forma parte de la cultura de calidad y seguridad de Hospital Privado, respaldada por la acreditación de Joint Commission International (JCI), que reconoce el cumplimiento de estándares internacionales en la atención de sus pacientes. La experiencia también se proyecta en el ámbito académico. Los profesionales se desempeñan como docentes y formadores de futuros especialistas en él Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba (IUCBC), vinculando la práctica asistencial con la enseñanza y la actualización permanente.