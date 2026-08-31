Tras la renuncia de Ramón "Cañito" Flores, la UCR pide que "devuelva la plata de los cordobeses"

La Unión Cívica Radical pedirá que el exlegislador Ramón "Cañito" Flores, sus exasesores y los involucrados en la causa por presuntos abusos devuelvan los salarios cobrados en la Legislatura de Córdoba.

El legislador Matías Gvozdenovich aseguró que la dimisión del dirigente oficialista constituye una "salida elegante" y adelantó que su bloque impulsará nuevos pedidos para que tanto Flores como las personas involucradas devuelvan los fondos públicos que cobraron mientras se desempeñaban en la Unicameral.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el dirigente recordó que el radicalismo había solicitado la exclusión de Flores de la Legislatura antes de que presentara su renuncia. "Nosotros habíamos pedido la exclusión, expulsarlo por indignidad. Quisieron cubrirlo con una licencia la semana pasada y ahora aparece esta renuncia", sostuvo.

"Las víctimas son las nenas, no el legislador"

"Es una salida elegante. El legislador dice que lo han calumniado y ensuciado. Las víctimas de esta situación son las nenas de 11, 12 y 13 años. Él no es ninguna víctima", expresó.

Además acusó al dirigente de haber contratado a los punteros políticos hoy investigados y consideró que nunca asumió responsabilidades por esos nombramientos.

Según el legislador, la licencia impulsada inicialmente por el oficialismo y la posterior renuncia fueron consecuencia de la presión pública. "No les dio resultado producto de la presión política, periodística y de la sociedad de Córdoba".

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Reclaman que devuelvan los sueldos

Gvozdenovich confirmó que presentarán una nota dirigida a la vicegobernadora Myrian Prunotto para exigir explicaciones y reclamar la devolución de esos fondos. "Vamos a solicitar que todos estos actores devuelvan la plata que han cobrado. Es la plata de todos los cordobeses".

"Han cobrado sueldos de funciones que no hacían. Presentó que había entregado plata a clubes de la Liga de Villa María de Río Seco, pero las autoridades dijeron que nunca recibieron un peso", agregó.

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