Limia tras la renuncia de "Cañito" Flores: "No se protege absolutamente a nadie"

El legislador peronista Leonardo Limia aseguró que “nadie protegió” a Ramón “Cañito” Flores, quien renunció en las últimas horas a su banca luego de que fuera detenido uno de sus asesores José Villarreal en el marco de una investigación por supuesto grooming y abuso infantil.

“Creo que es importante la renuncia, debido a la causa, lo que está trascendiendo, debido también a estas cuestiones que nos vamos enterando en el día de hoy, es importante la renuncia”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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La renuncia de “Cañito” Flores

“Y creo que desde el plano de vista institucional para la Legislatura también para poder seguir con el funcionamiento nuestro. Obviamente, cuando suceden estas cosas, se pone siempre en duda la imagen de una institución que es la Legislatura. Ya está imputado y detenido”, señaló en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

Además estimó que realizaron “los cambios necesarios en cuanto al control del personal”. “Eso creo que es muy importante. Y a partir de ahora, que esto no suceda más”.

“Desde la vicegobernadora como presidenta de la Legislatura, la secretaria de administración, que es el órgano que tiene que controlar los ingresos y los egresos de personal, creo que ha habido una fuerte autocrítica”, insistió.

Limia expresó que se haga “justicia para estas niñas, para las familias, estén presos los que tengan que estar presos, la justicia siga actuando y nosotros podamos ir trabajando en la Legislatura de la forma que hay que trabajarlo”.

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“Nadie protegió a Flores”

“Nadie protegió a Flores, en absoluto, como nunca se protege a nadie, eso te lo puedo firmar, como parte del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, no se protege absolutamente a nadie. Yo lo dije cuando comenzó este caso, creo que en cada instancia se respetaron las situaciones que se dieron para cada una de las instancias que tuvo que haber, y me parece que la renuncia de él termina de confirmar, que es un hecho realmente muy lamentable, un hecho bochornoso, un hecho que hace falta ir a fondo, que la justicia vaya a fondo, y que hace falta dilucidarlo cuanto antes”, aseveró.

“No defiendo a Flores y mucho menos a lo aberrante que han sido todas estas personas que ingresaron, que vuelvo a repetir y no me canso de decirlo, cuando ingresaron, cumplían con los requisitos”, reiteró.

“Yo no defiendo a Flores en lo absoluto. Nuestro bloque siempre, lo que trata de defender la institucionalidad de la Legislatura de Córdoba”, finalizó Limia.