Quién es Horacio Miró, el empresario ligado a Córdoba que quedó entre los grandes ganadores de las rutas de Milei

La privatización de las rutas nacionales impulsada por el Gobierno de Javier Milei ya tiene sus primeros grandes ganadores y, entre ellos, aparece un empresario con una larga historia en Córdoba: Horacio Miró. La constructora cordobesa Basaa, que tiene a Miró como presidente, integra junto a Cecosa el consorcio que se adjudicó el Tramo Puntano, uno de los corredores incluidos en la segunda etapa del proceso de concesiones.

De acuerdo con el análisis de los pliegos y los datos de tránsito utilizados para calcular el negocio, el corredor fue adjudicado con una tarifa de $1.440,08 y comprende los peajes Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho. La estimación incluida en el informe ubica en torno a $36 mil millones anuales la facturación que podría generar el cobro de peajes en ese tramo, según destacó Perfil en su edición dominical.

Los corredores adjudicados representan unos 9.000 kilómetros de rutas y los tres principales grupos empresarios concentran alrededor del 60% de la recaudación anual por peajes. En conjunto, los concesionarios analizados podrían recaudar unos $518 mil millones por año, equivalentes a unos US$343 millones al tipo de cambio oficial. A lo largo de los 20 años previstos en los contratos, el negocio alcanzaría al menos $10 billones.

Miró y su historia con Córdoba

La llegada de Miró al negocio de las rutas no constituye un desembarco reciente en el universo de la obra pública. Su trayectoria en Córdoba está vinculada con el Estado, el financiamiento y las grandes obras de infraestructura. Miró ingresó a la función pública de esta provincia en 1999, con la llegada de José Manuel de la Sota a la Gobernación. Quedó al frente del Organismo de Coordinación y Programación de la Inversión y el Financiamiento (Ocpif), estructura que posteriormente derivó en la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (Acif).

Desde esos organismos, la Provincia canalizó créditos de entidades internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, dentro del esquema de reorganización estatal impulsado durante el primer delasotismo. Ese recorrido convirtió a Miró en una figura con conocimiento de los mecanismos de financiamiento público y de la relación entre el Estado, los organismos multilaterales y las empresas.

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En cuanto al origen de los vínculos políticos de Miró, las crónicas de fines de los ’90 sostienen que llegó a Córdoba referenciado por Carlos Menem y Lorenzo Miguel, dirigente sindical que en la década del ‘80 lo había colocado al frente de la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica. Durante su etapa cordobesa, construyó vínculos con dirigentes de peso del peronismo provincial, entre ellos Olga Riutort y Carlos Caserio.

El vínculo con la construcción se consolidó a través de Britos Constructora, compañía que participó en algunas de las obras viales más importantes de Córdoba, entre ellas el Camino del Cuadrado, el camino del Cerro Los Linderos y la ampliación del camino de las Altas Cumbres.

El nuevo negocio de las rutas

La concesión del Tramo Puntano coloca ahora a Miró en un negocio diferente al de sus primeros años de relación con el Estado: la explotación directa de corredores viales mediante el cobro de peajes. El modelo diseñado por el Gobierno nacional no se limita al ingreso de las cabinas. Los contratos habilitan a los concesionarios a desarrollar distintas actividades comerciales dentro de las áreas concesionadas, entre ellas centros comerciales, farmacias, paradores, lavaderos, hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, centros logísticos y redes de fibra óptica, entre otras.

Además, los pliegos contemplan la posibilidad de crear nuevos peajes y establecen mecanismos de actualización de las tarifas durante el período de concesión.