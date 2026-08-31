Crimen de Gabriela Pérez: fuertes declaraciones de la fiscal Laura Battistelli sobre trabas en la justicia y mafias rentadas

La fiscal Laura Battistelli expuso la compleja trama de intereses en torno al crimen de Gabriela Pérez (22), que intentará develar el juicio que comenzará mañana, 1 de septiembre, en la Cámara 3a del Crimen, integrada por jurados populares.

La acusadora, que actuará junto a los fiscales Marcelo Sicardi y la instructora Silvana Fernández, denunció maniobras que dilataron el proceso hasta el borde de plazos y defendió la incorporación de ciudadanos que tendrán la responsabilidad de condenar o absolver a los dos acusados del homicidio con ribetes mafiosos.

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Mafias rentadas

Battistelli advirtió que la violencia organizada en torno a las pujas de poder no es un fenómeno nuevo en Córdoba, señalando que lleva al menos tres años manifestándose con la movilización de personas con antecedentes penales bajo la cobertura de servidores urbanos y de referentes urbanos.

El principal acusado, Gustavo Herrera, era servidor urbano municipal y trabajaba en el comedor de su madre.

Pero Battistelli agregó otra figura, que denominó “referentes urbanos”: "Hablamos de barrabravas; y cuando digo barrabravas no hablo de clubes solamente, sino del servicio que prestan cuando llegan las luchas sindicales a cambio de pagos”.

En ese sentido, remarcó que detrás de las disputas no hay un interés real por mejorar el gremio -en este caso de la limpieza- sino una puja de intereses que se "llevaron puesta" la vida de la víctima.

La muerte de Gabriela, subrayó, fue producto de un enfrentamiento armado pergeñado para lograr el control del gremio entre dos facciones: la lista opositora Más Soelsac (apoyada por el Surbacc) y la conducción de Soelsac, que lo maneja desde hace 20 años.

“Los acusados, los servidores y referentes (barrabravas) tienen antecedentes gravísimos, con condenas; y no se los piden cuando les dan un trabajo”.

Haciendo un paralelismo con el acusado del femicidio de la adolescente de Agostina Vega, Battistelli aseguro que “en este juicio se escucharán detalles gravísimos de gente rentada por el Estado o los gremios, con condenas previas; es decir casos más graves que el de Claudio Barrelier”.

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Expectativas

El trasfondo del ataque al Club Yapeyú, el 9 de septiembre de 2023, cuando se desarrollaba un almuerzo del Soelsac en la previa de las elecciones para renovar la conducción, es la disputa entre Fittipaldi (Soelsac) y Franco Saillén (del gremio de recolectores de residuos, Surrbac). Esa es la pelea de fondo.

Battistelli se mostró confiada en que todos esos intereses corporativos saldrán a la luz durante el debate y sobre eso decidirán los ciudadanos comunes que formarán parte del tribunal.

¿Por qué la Cámara dilató el inicio del proceso?

Las declaraciones de la fiscal Battistelli plantean una incógnita: ¿Por qué la Cámara tardó cuatro meses para citar a la audiencia, sabiendo que el 23 de octubre se vencerá el plazo máximo en que Herrera puede estar con prisión preventiva?

Cuando hay expedientes “con presos”, los tribunales de juicio suelen fijar audiencia con seis meses de antelación. "Suelen rogar a la Fiscalía General que asignen fiscal”, afirmó Battistelli.

Acá se sabía que Marcelo Hidalgo se apartaría por la participación como querellante de Carlos Nayi. Ante esa situación, el tribunal debió solicitar de inmediato un nuevo fiscal.

Battistelli fue convocada recién hace dos semanas por el fiscal general adjunto, Héctor David, quien le dio el respaldo para ir a fondo en el debate.

La fiscal de Cámara fue categórica al encuadrar el hecho y exigir que se ponga a la víctima en primer plano, rechazando de plano que su fallecimiento pueda ser minimizado o catalogado como un hecho fortuito. "La muerte de Gabriela no es una muerte accidental, no es una muerte en una ruta. La muerte de Gabriela es producto de luchas sindicales", aseveró.

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Abreviado rechazado

En la audiencia preliminar, realizada la semana pasada, la Fiscalía ofreció un juicio abreviado sobre la acusación con la que fueron elevados a juicio Gustavo Omar Herrera -quien además es hermano de la víctima- y Adrián Vallejos. Herrera enfrentaría una pena de 16 años de prisión a cambio de su confesión. Pero él se negó e insistió en su inocencia.

En la misma audiencia, los fiscales habían advertido que si no había acuerdo, reformularía y agravaría la acusación; cosa que sucedió. Ahora Herrera enfrenta una acusación por homicidio criminis causa calificado por precio o promesa remuneratoria, que prevé la pena máxima de prisión perpetua. Vallejos será juzgado como partícipe necesario del mismo delito.

Cronograma

La Cámara 3a. del Crimen, que inicialmente había fijado un cronograma de cinco audiencias, las extendió a 13 en forma provisoria. Mañana, 1 de septiembre, será la primera y luego continuará el miércoles y jueves de esta semana, entre las 9,30 y las 16,30. Las siguientes, serán en las próximas semanas, también de martes a jueves.

El juicio prevé la declaración de 40 testigos.

Mañana, en la apertura, se leerá la acusación a los dos acusados -hay un tercero prófugo, César Luis Mendoza- y los abogados de las partes expondrán el caso a los jurados. Después de las declaraciones de los imputados Herrera y Vallejos, hablarán los querellantes, el viudo de Gabriela Pérez y el secretario general del Soelsac, Sergio Fittipaldi. Si el tiempo lo permite, se escucharán los primeros dos testigos.