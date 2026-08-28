Otra golpiza de patovicas en Córdoba: un joven terminó lesionado tras reclamar por una amiga embarazada

"Cuando me quise parar, pensé: me tengo que parar porque acá me matan". El joven de 29 años denunció varios guardias de seguridad del boliche de barrio Cerro de las Rosas después de sufrir una golpiza en la madrugada del domingo 23 de agosto. Facundo Beccacece relató a PERFIL CÓRDOBA cómo un pedido de mayor cuidado hacia el resto de los presentes derivó en un violento ataque.

La denuncia labrada en la Unidad Judicial 18 quedó bajo la intervención de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 4 Turno 3, y fue caratulada como lesiones leves. Según consta en el documento, el denunciante presentó marcas visibles de lesiones en el pómulo izquierdo, en la oreja derecha, en la cabeza y en el cuello, y manifestó dolor persistente en la garganta al tragar.

La Justicia investiga al Patronato del Liberado por el crimen de Rocío Gómez, un femicidio anunciado

Según el relato de Beccacece, su grupo de amigos se mantenía apartado del resto de la pista porque una de las chicas del grupo cursa un embarazo. Cerca de las 4:40 de la madrugada, un grupo de guardias de seguridad atravesó ese sector del boliche mientras desalojaba a otro cliente ajeno al grupo. "Pasan patovicas sacando a un chico que no conocemos, por al lado nuestro, empujando a la gente, empujándonos a nosotros y empujando a una de mis amigas, que se choca con la chica que está embarazada y las dos se golpean contra la pared", relató.

Fue en ese momento cuando Beccacece decidió intervenir. "Frené al último patovica y le dije que pasaran un poco más despacio, porque estaban golpeando a la gente", contó. Según su testimonio, la respuesta del guardia fue desafiante: "El patovica me dijo: '¿Qué querés que haga?'".

De acuerdo con el relato de la víctima, mientras hablaba con el guardia, el grupo que desalojaba al otro cliente volvió sobre sus pasos. "Sin mediar palabra, corren al que yo estaba hablando y me ahorcan. Me dejan sin aire y me llevan hacia el patio, hacia la salida de emergencia", relató Beccacece. Según contó, en un momento recuperó algo de aire y trató de encorvarse para zafar del agarre, lo que derivó en una reacción aún más violenta por parte de los guardias.

La fiscal de la causa por grooming y abuso sexual descartó una red organizada: "estamos hablando de violaciones individuales"

"Ahí me aprietan de nuevo, más fuerte, me tiran al piso y creo que me pegan entre tres o cuatro patovicas. El último me da una patada en forma de plancha en la cara, y me dejó la suela marcada", detalló. Esa marca en el rostro, según indicó, fue uno de los elementos centrales que aportó al momento de radicar la denuncia policial.

Beccacece vinculó la violencia del golpe recibido con el riesgo de un desenlace fatal. "Si me hubiese pegado un poco más arriba, me mata. Cuando me quise parar, pensé: me tengo que parar porque acá me matan", relató.

Secuelas físicas y silencio del boliche

Consultado sobre su estado de salud actual, Beccacece señaló que las marcas visibles ya cicatrizaron, pero persisten otras secuelas. "Tengo hematomas en la parte lumbar por las patadas. Los dolores por fuera son heridas superficiales, pero por dentro, la garganta todavía me duele muchísimo por la fuerza con la que me ahorcaron", explicó.

Sobre la respuesta del local tras el episodio, el joven fue contundente: "No me llamó nadie desde el boliche”. Esa falta de respuesta, sostuvo, es parte de lo que lo llevó a avanzar con acciones legales.

El abogado de Beccacece, Pablo Ferreira, adelantó que el estudio se presentará como parte querellante en la causa para lograr la individualización de los agresores, dado que se trata de un hecho con autores aún no identificados, y que solicitarán las filmaciones de las cámaras de seguridad del local.

Sin atención en el hospital público

Tras la agresión, Beccacece acudió primero a la fiscalía de turno y a la Unidad Judicial de la zona para radicar la denuncia. Según relató su abogado, el joven también concurrió al Hospital Córdoba, donde esperó cerca de dos horas sin ser atendido. Finalmente, fue revisado por un médico forense de la Policía Judicial, que dejó constancia de las lesiones sufridas.

Sobre el estado de la mujer embarazada, Ferreira indicó que, más allá del empujón y los golpes recibidos durante el desalojo, no presentó consecuencias médicas de mayor gravedad y no requirió consulta posterior. El abogado remarcó que ese episodio fue el que derivó en la golpiza contra Beccacece.

Un patrón que se repite en locales bailables de la ciudad

El episodio en Unplugged se suma a otro hecho de violencia protagonizado por personal de seguridad, ocurrido la misma madrugada del domingo 23 de agosto en el boliche Río, de la zona del Chateau Carreras. Allí, un guardia fue filmado mientras golpeaba a varios jóvenes en plena pista, en medio de una pelea entre asistentes.

Uno de los agredidos, un adolescente de 17 años, sufrió una fractura en ambos lados de la mandíbula y debió ser evaluado para una eventual cirugía. El guardia señalado en ese hecho fue detenido e imputado por lesiones graves, y la causa avanza bajo secreto de sumario.

La denuncia: