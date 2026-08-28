La Lotería de Córdoba avanzó en la firma de nuevos convenios de colaboración institucional, comercial y estratégica que habilitarán a sus agencias oficiales a promocionar y generar contactos comerciales para productos y servicios turísticos. Los acuerdos alcanzan a más de 2.700 agencias distribuidas en toda la provincia.

Uno de los convenios contempla la promoción de los paquetes turísticos del Hotel Ansenuza Casino & Spa. El otro incorpora la difusión de los servicios de Citybus Córdoba, con la posibilidad de sumar nuevos productos, experiencias recreativas y eventos durante la vigencia del acuerdo.

Cómo funcionará el esquema comercial

Según se informó, las agencias funcionarán como canal de promoción y generación de demanda. Los interesados serán derivados a los canales oficiales de cada empresa para recibir información, consultar disponibilidad y concretar la contratación.

Para la derivación de consultas se utilizarán herramientas digitales como códigos QR y enlaces que conecten directamente con los canales oficiales de Ansenuza y de Citybus Córdoba.

En el caso de Citybus, el convenio prevé además la incorporación progresiva de nuevas propuestas de entretenimiento durante su vigencia, sin que se haya precisado por el momento un detalle específico de esos productos.

La mirada del organismo

El presidente de la Lotería de Córdoba, David Urreta, se refirió al alcance de la iniciativa. "Uno de los principales motores que mueve a Córdoba no podía quedar afuera de este proceso de reconversión y renovación constante", señaló.

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Urreta agregó que la red de agencias busca "generar nuevas oportunidades, promover nuestros destinos turísticos y facilitar que cada vez más personas puedan conocer y disfrutar todos los rincones de esta Córdoba maravillosa". El funcionario remarcó que las agencias se consolidaron como "verdaderos centros de servicios para los cordobeses".

El titular de la Lotería enmarcó además la medida dentro de los lineamientos del gobernador Martín Llaryora, "que entiende que el turismo de Córdoba debe generar trabajo, movimiento económico y oportunidades para todos".

Turismo, cultura y territorio

El titular de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, valoró el acuerdo como un paso para ampliar las formas de contratación de servicios turísticos. "Es una gran noticia para el turismo de Córdoba", afirmó, y destacó que la medida permite "brindarles a los cordobeses una nueva forma de contratar tours y alojamientos".

Por su parte, el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Héctor Campana, vinculó la iniciativa con la agenda de promoción turística que se desarrolla en la ciudad durante todo el año. "Este es un conjunto de acciones que venimos haciendo para promover el turismo en Córdoba, que está de temporada todo el año con sus bellezas naturales y todos los eventos culturales y deportivos que se generan", sostuvo.

Un nuevo rol para las agencias oficiales

Con estos convenios, la Lotería de Córdoba busca fortalecer su Red Oficial de Agencias y ampliar los servicios disponibles para los agencieros. El organismo enmarcó la medida dentro de un proceso de transformación de las agencias hacia espacios vinculados con distintas necesidades de la comunidad.

De confirmarse los pasos previstos, en los próximos meses las 2.700 agencias oficiales podrán ampliar su oferta comercial a través de estos convenios, en un esquema que combina turismo, entretenimiento y nuevos canales de contacto digital.