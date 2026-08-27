"Es nuestro mejor año": Quiénes son los hermanos cordobeses que crearon la marca de calzado "Libertarios"

Cristian y Alan, son los hermanos Castro de barrio Las Magnolias en Córdoba. Se llevan 11 meses de diferencia, tienen 29 y 30 años. Transformaron una tradición familiar de más de 30 años en el rubro del calzado en una marca propia: "Libertarios".

La empresa, registrada en 2019 y relanzada durante la pandemia, atraviesa según sus fundadores "el mejor año histórico", con un promedio de 1.500 pares vendidos por mes y una proyección de cerrar entre 18.000 y 20.000 pares en el año. El crecimiento se apoya en la venta por e-commerce y en un giro hacia la importación de calzado desde Brasil, que ya representa el 70% de su producción.

Están por dar un salto al mudarse a un depósito más grande y quieren continuar sumando empleados. Por ahora, junto a sus padres logran asegurar toda la logística del emprendimiento. Cuentan que le enviaron uno de sus productos a Javier Milei, aunque no saben si "el presidente llegó a usarlos".

Aseguran que no compiten con "Justicialistas", la otra marca de calzado vinculada al peronismo. Aunque sus productos también llevan nombres clave: Borcegos San Martín, botas Hayek, zapatos Milton, Faustino, Alberdi entre otros.

¿Cómo surgió la idea de tener una marca propia?

Alan: Nosotros venimos de una familia que siempre, te diría hace más de 30 años, que se dedica al rubro del calzado, nunca con marca propia. Y en 2020, cuando nosotros, bueno, viste que fue un año difícil por el tema de la pandemia, nos teníamos que reinventar. Y ahí fue cuando combinamos las dos pasiones: La familia y la idea de la libertad. Hicimos ese desafío que cualquier manual de marketing capaz te diría: ‘no’, tené cuidado porque puede ser una complicación.

¿Cuando fueron a registrar la marca hubo alguna reacción?

Cristian: La marca la registramos en 2019. Teníamos un local en barrio San Martín, que cerramos en 2021. Luego nos volcamos a full al desarrollo de "Libertarios".

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¿Y la selección de los productos cómo lo hacen?

Cristian: Nosotros tenemos un sistema de estudio de mercado que vemos lo que está demandando la gente. Después buscamos al proveedor que permita fabricar ese producto al menor costo posible.

Alan: El olfato no es todo, lo importante es el dato.

¿Producen en Argentina o importan?

Alan: Cuando comenzamos, hacíamos todo acá en Córdoba. A partir del 2025 empezamos a importar mucho Brasil. Y ya ahora es un 70% Brasil, 30% Argentina. El año que viene, quizás sea todo brasileño.

Cristian: Acá se puede hacer un muy buen producto, pero en Brasil hay tecnologías que acá no existen. Y las fábricas fueron muy problemáticas, con muchos aumentos. Y muchas veces, el que hace la suela no te termina el calzado. Allá tiene todo resuelto, en un solo lugar está todo.

Y ¿qué opinan de todo lo que está pasando, principalmente con la industria?

Alan: Nosotros solo te podemos hablar de nuestra experiencia, de nuestro metro cuadrado, te podría decir, y hoy en día es nuestro mejor año histórico. O sea, estamos en un promedio del año de 1.500 pares por mes, proyectando cerrar entre unos 18 y 20.000 pares este año. Y con el año que viene, con mejores perspectivas, así que desde nuestro lugar, que podemos decir que nos está cerrando por todos lados.

Cristian: Así que nos ha pasado este invierno de temporada de quebrar el stock. Cada vez que nos ingresó, vendimos todo en pocas semanas. Y nunca nos había pasado antes.

Ustedes no producen nada, ustedes diseñan y después consiguen quién lo puede hacer o lo importan.

Cristian: Importamos, hacerlo acá cada vez se pone más difícil.

¿Es más caro comprar acá que traerlo de Brasil?

Alan: Sí, bastante más caro. Yo sé que hay muchos fabricantes que la están pasando mal, difícil, pero también veo muchos otros que se han logrado reinventar y está yendo muy bien. Entonces, es como que vemos que está muy heterogéneo la cosa. Hay gente que se está yendo para arriba y hay otra que lamentablemente está cerrando y es triste. Yo no les puedo comprar a un fabricante simplemente porque está por cerrar.

¿Tienen un cliente en particular?

Alan: Te diría, si tuviese que armar un cliente sería una persona de 35, 40 años, oficinista, que quiere dejar las zapatillas de lado, las deportivas, y busca un calzado más de cuero, con otra presencia. Por un lado, nuestro público coincide con las ideas, pero también nos pasa mucho de clientes que nos dicen: ‘señores, yo no pienso como ustedes, pero el producto me encanta’,

Cristian: El otro día cerramos un acuerdo con un sindicato de una aerolínea, que no te puedo decir el nombre. Nos compran para los pilotos.

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¿Hay algo de lo que está pasando que no les gusta?

Cristian: La verdad es que no tengo una mirada como para decir esto sí, esto no. Siempre hay algo que no te gusta, pero si me pregunta el balance, para mí es bueno. Y el camino, el norte, es el correcto.

Alan: Nosotros pudimos empezar a importar cuando cambió de gobierno. Porque antes existía algo que se llamaba la SIRA y podían importar los amigos del poder. Antes, las grandes empresas o las que tenían el contacto, eran las que podían crecer. El que era chiquito, se quedaba chiquito porque no tenía los medios. Entonces, eso nos permitió a nosotros, con muchas ganas y con apoyo de la familia, avanzar y creemos que ese es el camino.