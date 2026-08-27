Tierra, fuego y gastronomía se unirán en la plaza principal de La Población

El sábado 12 de septiembre, La Población será sede de la primera edición de “De Tierra y Fuegos”, un encuentro que une cerámica, gastronomía, producción local y turismo, iniciativa de la Cámara de Turismo de San Javier, Yacanto y La Población y que reunirá a 27 ceramistas y 12 restaurante de la zona.

Durante las últimas semanas, los ceramistas han estado trabajando en la creación de un plato exclusivo inspirado en la identidad y propuesta gastronómica de un restaurante. El resultado se presentará durante la jornada, cuando se seleccionará una pieza ganadora por cada establecimiento.

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El jurado estará integrado por representantes de los restaurantes participantes, la Secretaría de Cultura y Turismo de La Población y referentes de las artes visuales y la cerámica y será el encargado de elegir las obras.

Además, el público podrá votar su pieza favorita el día del evento, que recibirá el Premio del Público, otorgado por la Comuna de La Población.

La jornada, abierta al público, contará también con puestos gastronómicos con sabores regionales y productos de estación y productores locales con aceites de oliva, lavanda, dulces, hierbas y panificados.

Además, el encuentro contará con una grilla artística destacada con folklore y danza, música en vivo y bailes tradicionales; un coro de Gospel, y música serrana a cargo de artistas locales para acompañar la tarde.

“Más allá de la competencia, el proyecto busca fortalecer el vínculo entre arte, gastronomía y producción local, poniendo en valor a los artistas y emprendimientos de la región”, expresaron desde la organización.

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Luego de la premiación, los restaurantes exhibirán durante al menos dos meses las piezas seleccionadas junto con obras de los ceramistas participantes.

“De Tierra y Fuegos” continúa el espíritu de “De Tintas y Tintos”, iniciativa realizada en 2025 en la que artistas locales diseñaron etiquetas para bodegas asociadas a la Cámara de Turismo.

Organiza la Cámara de Turismo de San Javier, Yacanto y La Población y auspician Trama Creativa, Comuna de La Población, Municipalidad de San Javier y Yacanto y Agencia Córdoba Turismo.

La cita es en la plaza principal de La Población, el sábado 12 de septiembre de 11 a 17. Entrada general: $4.000 (se adquiere en la puerta).