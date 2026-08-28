Graciela Lazarte: “Córdoba tiene un gran potencial, el centro es fantástico”

El crecimiento de los desarrollos inmobiliarios en Córdoba volvió a poner el foco sobre el futuro del centro de la ciudad. En ese contexto, Graciela Lazarte, Fundadora y Directora Ejecutiva de Office Center y Brokers Inmobiliarios, consideró que el área necesita combinar viviendas y oficinas, además de una estrategia conjunta entre el Gobierno provincial y la Municipalidad para mejorar la infraestructura y recuperar atractivo.

En dialogo con Punto a Punto Radio, Lazarte recordó que Office Center nació hace más de 20 años, en un contexto de crisis en el que muchos edificios de oficinas habían quedado vacíos. Su propuesta fue ofrecer espacios equipados y con servicios incluidos para empresas que buscaban instalarse en Córdoba.

Vecinos de Güemes protestan por la Gran Manzana: denuncian que la obra dejará aislados a comercios y un geriátrico

La empresaria explicó que el mercado corporativo atravesó distintos ciclos y que la pandemia significó un cambio importante en la manera de pensar los espacios de trabajo. Sin embargo, sostuvo que el regreso a las oficinas se consolidó bajo nuevas condiciones.

“Hoy estamos en un momento creo que muy bueno, muy positivo”. Según explicó, las empresas adaptaron sus espacios a las nuevas necesidades de los trabajadores y comenzaron a prestar mayor atención a las condiciones del entorno.

El desafío para el centro

Consultada específicamente por el crecimiento inmobiliario que atraviesa Córdoba y por el futuro del área central, Lazarte planteó que el centro debería avanzar hacia una combinación de usos.

“Yo creo que tiene que ser un mix”, afirmó cuando le preguntaron si el centro necesita más viviendas o más oficinas. La empresaria explicó que “el público del centro es un público de a pie, que sea porque tiene cercanía, porque trabaja en el sector”.

Lazarte también señaló que Córdoba carece de un espacio corporativo céntrico con características comparables a los que existen en otras ciudades. A su vez, destacó que “todas las empresas que nosotros hemos radicado en el centro de Córdoba le han cambiado la cara a la cuadra en la que radicamos”.

La Justicia investiga al Patronato del Liberado por el crimen de Rocío Gómez, un femicidio anunciado

Para la empresaria, el desarrollo del centro no depende únicamente de los propietarios o de los comerciantes. Consideró necesario incorporar una planificación que contemple las condiciones generales del espacio público y la infraestructura.

“Hace falta una mirada estratégica del gobierno provincial y municipal para alentar que las calles estén en condiciones, que las veredas estén en condiciones y que, además, haya una infraestructura homogénea en el centro que te den ganas de ir”, sostuvo Lazarte. En ese sentido, consideró que el área central conserva un potencial importante y que una intervención sobre las condiciones urbanas podría acompañar los cambios que atraviesa el mercado inmobiliario y corporativo de Córdoba.

Qué buscan las empresas

La accesibilidad se convirtió en uno de los factores centrales para las compañías que buscan instalarse en una ciudad o en un edificio. Lazarte señaló que actualmente también se tienen en cuenta servicios cercanos como restaurantes, farmacias y supermercados.

Lemos mostró su hoja de ruta para Río Ceballos: obras, seguridad, turismo y un plan para los próximos 50 años​

La empresaria detalló que esta transformación está relacionada con la rotación de los puestos presenciales. “Estamos hablando de empresas que tienen mil puestos y tienen solo 50 puestos de trabajo presenciales. Por lo tanto, existe una gran rotación”, explicó Lazarte.

En ese escenario, el espacio de trabajo también cumple una función vinculada con la identidad y la cultura de las empresas. Lazarte remarcó que la presencialidad permite fortalecer los vínculos entre los trabajadores y desarrollar actividades de capacitación y networking. “Esas personas que van a trabajar el día que van son realmente tratados con mucho cariño, con mucho amor, porque la empresa necesita la presencialidad para la identidad, para poder concretar los planes, para poder establecer una cultura de la empresa”, explicó.

Entrevista realizada en el programa de radio "Es por acá" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.