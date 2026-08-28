Desenterraron el lugar exacto en donde dio misa Juan Pablo II en Fadea y hay un nuevo dato que sorprendió a muchos

En la plataforma de los hangares de FAdeA hay una placa que marca el sitio donde, el 8 de abril de 1987, se levantó el altar para la misa que el Papa Juan Pablo II celebró durante su visita a Córdoba, ante 650 mil personas. La placa se encuentra en un sector de acceso restringido que no forma parte de la circulación habitual de los trabajadores.

Por esa razón, para muchos empleados de la fábrica su existencia era conocida solo a través de los relatos de quienes vivieron aquel momento. El interés y la curiosidad llevaron a un grupo de trabajadores a volver sobre esa historia y recuperar una placa que, desde hace 39 años, es testigo de un episodio singular para Córdoba y el país.

Una historia que circulaba de boca en boca

La iniciativa permitió recuperar los recuerdos de quienes estuvieron presentes en aquella jornada y volver a mirar un espacio de FAdeA que forma parte de su patrimonio histórico. Pablo Area, del cuartel de bomberos de FAdeA, participó de la búsqueda y contó cómo vivió el hallazgo. "Para muchos de nosotros la placa era casi como una leyenda, pero tenemos compañeros que sabemos que estuvieron ahí, que fueron parte", relató.

"Verla fue como confirmar que lo que se vivió no se perdió, y fue lindo compartir un recuerdo y poder demostrar que nuestra fábrica tiene una historia de la que todos deben saber", agregó Area.

"La memoria nos pertenece a todos"

Emilse Gudiño, de Documentación Técnica, Procesos y Métodos de FAdeA, también formó parte de la iniciativa y reflexionó sobre el significado de recuperar este tipo de patrimonio.

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"Recuperar el patrimonio histórico no es mirar atrás, es reconocer que la memoria nos pertenece a todos", señaló Gudiño. "Poner en valor esta placa es entender que no se trata de un simple objeto sino de conectar con un hecho que sucedió aquí en FAdeA", explicó.

Gudiño remarcó además el rol de los trabajadores en la preservación de este tipo de hitos. "La historia nacional no sólo se recuerda, se cuida, se restaura y se mantiene viva a través del esfuerzo de su gente", afirmó.

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"Recuperar el patrimonio no es sólo mirar el pasado, es honrar la memoria colectiva y el trabajo de quienes construimos esta fábrica todos los días", cerró.

La misa de 1987 quedó como uno de los episodios más recordados de la visita de Juan Pablo II a la Argentina, y la plataforma de los hangares de FAdeA fue, durante esa jornada, escenario de una convocatoria masiva. Con este gesto, los trabajadores de la fábrica reafirmaron que ese capítulo sigue formando parte activa de la identidad institucional de FAdeA.