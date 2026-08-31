Votómetro: Milei sigue primero, pero la ventaja sobre el peronismo se achica

La carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027 empieza a mostrar una tendencia que, más que por un cambio de liderazgo, se caracteriza por el achicamiento de las distancias. El Votómetro Argentina, elaborado por la Fundación CiGob junto con Red Lines, mantiene a La Libertad Avanza como la fuerza mejor posicionada, pero registra un retroceso del oficialismo y una mayor incertidumbre sobre el resultado final.

La herramienta busca diferenciarse de la lógica de mirar una encuesta aislada. Para eso, integra los resultados de 125 sondeos y los pondera según cinco variables: antigüedad del estudio, calidad histórica de la encuestadora, posibles sesgos sistemáticos, orientación editorial del medio que publica la medición y metodología utilizada. Luego procesa los datos mediante 10.000 simulaciones Monte Carlo para construir una distribución de escenarios posibles. La conclusión de la edición de agosto es que Milei conserva el primer lugar, pero ya no tiene la ventaja que mostraba semanas atrás.

La brecha se achica

En la medición de intención de voto, La Libertad Avanza aparece con el 33%, mientras que el peronismo se ubica en torno al 27%. El oficialismo conserva así una ventaja de aproximadamente seis puntos, aunque el dato adquiere otra dimensión cuando se observa la evolución de la tendencia.

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En la serie temporal ponderada, la distancia es todavía menor: en agosto, LLA aparece con 29,8% frente al 27,9% del peronismo, una diferencia de apenas 1,9 puntos. Un mes antes, la ventaja era de 4,3 puntos: 32,6% contra 28,3%. Es decir, el dato político que surge del Votómetro no es que el peronismo haya pasado al frente: es que Milei pierde margen mientras el peronismo permanece relativamente estable. Ese movimiento resulta especialmente relevante porque la elección todavía está a más de un año de distancia y buena parte de las candidaturas opositoras no están definidas.

El balotaje, escenario dominante

El modelo mantiene al balotaje como el escenario más probable. En la edición de julio, la probabilidad estimada de una segunda vuelta alcanzaba el 97%, con Milei y Axel Kicillof como combinación más probable. La lógica del modelo parte de una cuestión central: aun cuando La Libertad Avanza conserva el primer lugar, no aparece cerca del umbral necesario para ganar en primera vuelta.

En consecuencia, el escenario que se consolida es el de una elección de dos etapas, en la que el resultado de la primera vuelta dependerá también de cómo se ordene la oposición. Y allí aparece una de las principales incógnitas: el peronismo todavía no tiene candidato definido. El Votómetro toma a Kicillof como el nombre que mejor encaja actualmente en el escenario opositor, pero la propia herramienta advierte que las candidaturas continúan en desarrollo. Por eso, la fotografía actual no debe interpretarse como una proyección definitiva de los nombres que estarán en las boletas.

Milei conserva una fortaleza

A pesar del retroceso, el oficialismo mantiene un activo político importante: continúa siendo la primera fuerza individual. En la medición difundida en julio, LLA alcanzaba el 34,4%, frente al 27,4% del peronismo. En agosto, el oficialismo bajó al 33%, mientras que el peronismo permaneció alrededor del 27%. La tendencia no muestra un derrumbe de Milei ni un crecimiento equivalente del peronismo. Aparece un escenario de mayor competencia, en el que la ventaja oficialista se vuelve más estrecha.

El resto de los espacios queda considerablemente más atrás. En una de las últimas fotografías difundidas, el PRO y el espacio residual de Juntos por el Cambio aparecen alrededor del 5,7%, el Frente de Izquierda en 5,4% y Provincias Unidas en 3,6%.

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El otro número que mira la política: los indecisos

La otra variable que puede alterar completamente el escenario es el volumen de electores que todavía no tiene una decisión tomada. La edición de julio ubicaba a los indecisos en 16,1%, mientras que otras publicaciones de la misma medición los situaron alrededor del 16%. Ese porcentaje es suficientemente grande como para modificar sustancialmente la distribución actual de los votos. Por eso, el Votómetro no presenta sus números como una predicción cerrada. La propia metodología parte de la idea de que el escenario electoral es dinámico y que las encuestas deben leerse como probabilidades, no como una anticipación exacta del resultado.

El deterioro de la posición electoral aparece acompañado por una evolución negativa de la imagen presidencial. En la edición de julio, el modelo registraba para Javier Milei una aprobación del 39,2% y una desaprobación del 56,2%, lo que daba una imagen neta negativa de 17 puntos porcentuales. La edición posterior difundida en agosto mostró una fotografía todavía más exigente: 38,1% de aprobación y 57,5% de desaprobación, según los datos publicados a partir del Votómetro.

El dato ayuda a explicar por qué el modelo mantiene a Milei competitivo pero, al mismo tiempo, registra una pérdida de margen.