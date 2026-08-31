Córdoba será sede de un congreso internacional que debatirá el impacto de la inteligencia artificial en la educación

Córdoba será sede de la 9.ª edición del Congreso Internacional Innova Educa 21, un encuentro que reunirá a referentes de la educación, la tecnología, la investigación y el sector empresarial para debatir los desafíos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos educativos.

El evento se realizará el 5 de noviembre bajo el concepto “Expansión del Código Humano: Cerebro - Tecnología - Red”, una propuesta que pone el foco en las capacidades que distinguen a las personas frente al avance de las nuevas tecnologías.

La jornada buscará analizar cómo potenciar habilidades vinculadas con el aprendizaje, la creatividad, la toma de decisiones, la colaboración y el liderazgo en un escenario atravesado cada vez más por la inteligencia artificial.

Desde Universidad Siglo 21 destacaron que el objetivo no es solamente analizar el avance tecnológico, sino también poner en discusión qué capacidades humanas adquieren mayor relevancia frente a la expansión de la IA. “La inteligencia artificial no reemplaza el propósito de la educación; por el contrario, vuelve más relevante que nunca la formación de personas capaces de interpretar la complejidad, tomar decisiones con criterio y liderar transformaciones con impacto”, sostuvo María Belén Mendé, vicepresidenta de Fundación Universidad Siglo 21.

Cerebro, tecnología y redes

La propuesta estará organizada alrededor de tres dimensiones: Cerebro, Tecnología y Red, que funcionarán como ejes para abordar los cambios que atraviesa el sistema educativo.

En la perspectiva Cerebro participará Diego Golombek, mientras que Dolors Reig estará a cargo del eje vinculado con las tendencias tecnológicas en la era de la inteligencia artificial.

El tercer eje, Red, estará encabezado por Fernán Quirós, quien abordará cuestiones relacionadas con el liderazgo colaborativo, las alianzas estratégicas y la construcción de valor.

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El programa incluirá conferencias magistrales, más de 20 Talks, Laboratorios de Expansión y espacios de networking, con el objetivo de combinar el debate sobre las nuevas tendencias con herramientas y experiencias aplicables.

Un congreso con alcance nacional

Según informó la organización, el encuentro contará con transmisión simultánea y experiencias presenciales en Buenos Aires, Mendoza y Rosario, además de la participación de especialistas y asistentes de distintos puntos del país y la región.

Innova Educa 21 se realiza desde 2017 y, de acuerdo con Universidad Siglo 21, sus ocho ediciones anteriores reunieron a más de 18.000 participantes y 220 disertantes.

La institución sostiene que el congreso se consolidó como uno de los espacios de referencia para discutir innovación educativa en Argentina y América Latina.

Las inscripciones y toda la información sobre la 9.ª edición del Congreso Internacional Innova Educa 21 están disponibles en el sitio oficial de Universidad Siglo 21.