"Córdoba Impulsa": seis cuotas sin interés y $20.000 millones en créditos para pymes

El gobernador Martín Llaryora presentó Córdoba Impulsa, un programa que busca promover el consumo y fortalecer a comercios y pymes mediante financiamiento y promociones. La iniciativa contempla 6 cuotas sin interés con tarjeta Cordobesa y una línea de créditos de Bancor por $20.000 millones para capital de trabajo.

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El programa fue presentado junto a la vicegobernadora Myrian Prunotto, autoridades provinciales, Bancor y representantes de las principales entidades comerciales de Córdoba. Las medidas comenzarán a implementarse desde septiembre y buscan dar respuesta a las dificultades que atraviesa el sector.

Una de las principales herramientas será “Cuotazas”, una promoción que permitirá a los comercios adheridos ofrecer compras en 6 cuotas sin interés con tarjeta Cordobesa. En una primera etapa, la iniciativa alcanzará a supermercados y farmacias, con más de 400 sucursales adheridas, y posteriormente se extenderá a otros rubros. La promoción estará vigente desde el 1° de septiembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027.

Para acceder, los comercios deberán contar con una cuenta en Bancor y acreditar sus ventas a través de la entidad. El trámite de adhesión podrá realizarse de manera digital. La medida apunta a facilitar el acceso al consumo para las familias y, al mismo tiempo, generar mayores oportunidades de venta para los comercios.

Créditos para comercios

La segunda herramienta contempla una línea de créditos de Bancor por un cupo total de $20.000 millones, destinada a financiar capital de trabajo. Cada comercio podrá solicitar hasta $10 millones por operación, con un plazo de devolución de hasta 36 meses. La línea tendrá una tasa del 37% TNA, pero la Provincia subsidiará cuatro puntos porcentuales, por lo que la tasa final será del 33% TNA.

Para acceder al financiamiento, los comercios deberán estar adheridos a la Cámara de Comercio de Córdoba o a la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM), contar con una cuenta corriente en Bancor y acreditar una antigüedad mínima de tres años en AFIP.

Además, deberán tener como actividad principal un rubro vinculado con los productos que comercializan, contar con reciprocidad comercial con Bancor y no registrar cheques rechazados, oficios judiciales u otras observaciones crediticias relevantes. La línea estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el cupo, lo que ocurra primero.

El respaldo de la Provincia

Durante la presentación, Llaryora sostuvo que las nuevas herramientas buscan acompañar tanto a las familias como al sector comercial frente al escenario económico actual. “Hemos aliviado a los deudores, hemos potenciado a los cumplidores con cuotas a cero interés y hemos ayudado a nuestras pymes con un crédito que no existe en el mercado, a tasas totalmente convenientes”, afirmó.

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El gobernador también destacó la articulación entre el Estado provincial, el sector privado y Bancor. “Frente a un marco de situación complejo, nosotros tenemos que actuar. Y actuamos a la cordobesa, todos juntos poniendo un granito de arena”, expresó.

La vicegobernadora Myrian Prunotto señaló que Córdoba Impulsa se suma al proyecto de ley Alivio Cordobés, anunciado días atrás por la Provincia y destinado a mejorar las condiciones de refinanciamiento de deudas en mora de miles de familias cordobesas.

Bancor y el sector comercial

El presidente del Banco de Córdoba, Raúl José Paolasso, destacó la articulación entre el Gobierno provincial, las entidades empresariales y la institución financiera. “El Gobierno provincial detecta una necesidad concreta, el Ministerio de Producción coordina con las entidades del sector y todo ese impulso llega a su banco público para transformarse en iniciativas de financiamiento”, explicó.

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Sebastián Parra, describió el escenario que atraviesa el sector: “La baja de ventas, el aumento de los costos, la transformación en los hábitos de consumo y la competencia desleal nos enfrentan a una situación difícil”.

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“Hoy estamos más activos que nunca enfrentando esta situación. Por eso participamos en el lanzamiento de estas líneas de créditos de financiación para que sean más accesibles las compras y las ventas en los comercios, y también impulsando el capital de trabajo”, completó.

El programa se suma a otras medidas anunciadas por el Gobierno provincial para acompañar a familias, comercios y pymes en un contexto de dificultades para el consumo y el acceso al financiamiento.