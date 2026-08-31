Tres partidos, dos goles y un amor incondicional, el legado de Messi en Córdoba

Veintiún años y 16 días, seis Mundiales, siete Copa América, una Finalissima, cuatro vueltas olímpicas, 207 partidos y 125 goles. Los números de Lionel Messi impresionan y lo convierten en inigualable. Las cifras en cuestión quedaron grabadas a fuego en la historia grande de la Selección Argentina apenas llegó desde Miami la noticia más previsible y menos deseaba de los últimos tiempos para los futboleros y los no tanto, los de aquí y los de más allá: su retiro definitivo del representativo albiceleste.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, señaló el texto de puño y letra que ‘Leo’ publicó en sus redes sociales. “Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, añadió, por si hiciera falta algo más que la frialdad de los guarismos para contrastar a aquellos que se llenaban la boca diciendo que ‘Messi no ganó nada’, aun cuando había llegado al elenco mayor de la AFA con una medalla de oro olímpica y un Mundial Sub-20 en su haber.

LA PRIMERA VEZ. Estreno de Messi en el Estadio Kempes, ante Costa Rica por la Copa América 2011. /// REDES

El asombroso periplo de ‘La Pulga’ con el seleccionado argentino arrancó el 16 de octubre de 2005 en el Estadio Ferenc Puskás de Budapest (2-1 vs. Hungría, ingreso desde el banco en reemplazo de Lisandro López y salida anticipada por expulsión apenas 47 segundos después) y finalizó el pasado 19 de julio en el Stadium de New Jersey, en la derrota 0-1 ante España donde jugó su tercera final de la Copa de la Fifa. Entre ambos extremos del camino, hubo tres escalas en Córdoba, donde recaló por primera vez durante la Copa América 2011, en el primer partido oficial que el Team AFA disputó en nuestra provincia. Aquel 11 de julio, Argentina venció 3-0 a Costa Rica, por la tercera fecha del Grupo A, en el partido 60 del astro rosarino con la casaca del elenco nacional. Fue la noche en la que el Estadio Córdoba pasó a llamarse oficialmente Estadio Mario Kempes, con ‘El Matador’ ovacionado en cuerpo presente y Jairo, otro gran embajador mediterráneo, cantando las estrofas del Himno Nacional Argentino en la previa del juego. Sergio Agüero (2) y Ángel Di María marcaron los goles del equipo dirigido por Sergio Batista frente a ‘Los Ticos’ de ‘El Bigotón’ Ricardo La Volpe. “Messi fue el amo y señor del juego”, señaló la crónica de la página de Cadena 3, destacando dos asistencias perfectas del ‘10’.

Al año siguiente, Argentina, con Alejandro Sabella como entrenador, volvió a presentarse en el escenario mundialista del barrio Chateau Carreras, esta vez ante Paraguay y en el marco de las Eliminatorias para Brasil 2014. Fue el primer encuentro de instancia pre-mundialista que la Selección Argentina disputó en Córdoba y el 72° del capitán, y favoreció 3-1 al local, con un inolvidable gol de tiro libre de ‘Leo’ en el arco de la Popular Willington. “Por suerte, nos supimos reponer del gol de ellos, hicimos un gol rápido y después lo pudimos ganar. Lo importante es seguir sumando de a tres puntos para ir al Mundial, pero si además llegamos primeros mejor todavía", declaró Messi al término del encuentro ante los guaraníes, donde también estrelló dos remates en los palos y se retiró ovacionado por el público.

EL GOLAZO DE 2012. Ante Paraguay, por Eliminatorias,en el arco de la Popular Willington. Fue el primero de los 11 tantos de tiro libre que 'Leo' hizo en la Selección Argentina. /// REDES

La presencia de Messi en el marco de una clasificación al máximo certamen de la Fifa se repitió en Córdoba el 30 de marzo de 2016, en la victoria 2-0 ante Bolivia, por la sexta fecha del certamen previo al Mundial de Rusia 2018. Gabriel Mercado abrió el marcador del conjunto orientado por Gerardo ‘Tata’ Martino, luego de una gran jugada y un posterior tiro libre de ‘La Pulga’, y el propio ‘10’ amplió la diferencia, convirtiendo un tiro penal que celebró de cara a la Popular Artime. “La cancha no estaba muy bien, pero así y todo intentamos jugar, y por momentos lo hicimos muy bien”, destacó el capitán del seleccionado luego de jugar su partido 107 y convertir su gol cincuenta con la camiseta albiceleste. “No es la primera vez que tenemos este recibimiento. Ya sabíamos lo que era venir a Córdoba, lo bien que nos habían tratado. Tanto ayer como hoy, la gente fue impresionante”, destacó ‘La Pulga’ al término de su tercera y última presentación en territorio cordobés.

Tres partidos, tres victorias, dos goles. Los números de Messi en Córdoba, y otro registro estadístico impresionante: 180 mil almas rendidas a sus pies.

MESSI EN CÓRDOBA

ARGENTINA 3 – COSTA RICA 0 (11/7/2011)

Argentina: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Nicolás Burdisso, Gabriel Milito y Javier Zanetti; Fernando Gago y Javier Mascherano; Lionel Messi, Ángel Di María (ST, 34m Lucas Biglia) y Sergio Agüero (ST, 39m Ezequiel Lavezzi); Gonzalo Higuaín (ST, 34m Javier Pastore). Suplentes: Juan Pablo Carrizo, Mariano Andújar, Nicolás Pareja, Ezequiel Garay, Marcos Rojo, Esteban Cambiasso, Ever Banega, Carlos Tevez y Diego Milito. DT: Sergio Batista.

Costa Rica: Leonel Moreira; Oscar Duarte, Johnny Acosta y Francisco Calvo (ST, inicio, Randall Brenes); José Salvatierra, José Miguel Cubero y Pedro Leal; Heiner Mora, Josué Martínez (ST, inicio, Diego Madrigal) y César Elizondo (ST, 11m Luis Valle); Joel Campbell. Suplentes: Minor Álvarez, Danny Carvajal, Jorge Gatgens, Kevin Fajardo, Allen Guevara Zúñiga, Hansell Arauz y Jorge Castro. DT: Ricardo La Volpe.

Goles: PT, 45m Agüero (A). ST, 7m Agüero (A) y 18m Di María (A). Amonestados: Gabriel Milito, Zanetti, Biglia y Lavezzi (A); Calvo y Duarte (CR). Arbitro: Víctor Rivera (Perú). Estadio: Mario Alberto Kempes.

ARGENTINA 3 – PARAGUAY 1 (7/9/2012)

Argentina (3): Sergio Romero; Hugo Campagnaro, Federico Fernández, Ezequiel Garay y Marcos Rojo; Fernando Gago, Rodrigo Braña (ST, 43m Lucas Biglia) y Ángel Di María (ST, 33m Pablo Guiñazú); Lionel Messi, Ezequiel Lavezzi (ST, 19m Rodrigo Palacio) y Gonzalo Higuaín. Suplentes: Mariano Andújar, Leandro Desábato, Clemente Rodríguez, Pablo Zabaleta, José Sosa y Maximiliano Rodríguez. DT: Alejandro Sabella.



Paraguay (1): Justo Villar; Iván Piris, Paulo Da Silva, Antolín Alcaraz y Richard Ortiz; Víctor Ayala, Víctor Cáceres, Cristian Riveros y Marcelo Estigarribia (ST, 27m Edgar Benítez); Jonathan Fabbro (ST, 13m Oscar Cardozo); Roque Santa Cruz (ST, 13m Nelson Haedo Valdez). Suplentes: Anthony Silva, Darío Verón, Salustiano Candia, Miguel Samudio, Carlos Bonet, Fidencio Oviedo, Miguel Barreto y Hernán Pérez. DT: Gerardo Pelusso.



Goles: PT, 2m Di María (A); 17m Fabbro (P), de penal (P); 30m Higuaín (A). ST, 18m Messi (A). Amonestados: Palacio y Braña (A); Piris, Ortiz, Cáceres, Haedo Valdez (P). Árbitro: Wilson Luiz Seneme (Brasil). Estadio: Mario Alberto Kempes.

ARGENTINA – BOLIVIA (30/3/2016)

Argentina: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Martín Demichelis, Javier Pinola y Marcos Rojo; Lucas Biglia, Javier Mascherano y Ever Banega (ST, 39m Augusto Fernández); Lionel Messi, Gonzalo Higuaín (ST, 32m Sergio Agüero) y Ángel Di María (PT, 31m Ángel Correa). Suplentes: Gerónimo Rulli, Nahuel Guzmán, Mateo Musacchio, Facundo Roncaglia, Leonel Vangioni, Pablo Zabaleta, Matías Kranevitter, Lautaro Acosta y Erik Lamela. DT: Gerardo Martino.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Ronald Eguino, Luis Fernando Marteli, Luis Gutiérrez y Marvin Bejarano (ST, inicio, Fernando Saucedo); Danny Bejarano, Alejandro Chumacero (ST, 29m Juan Carlos Arce) y Martín Smedberg; Jhasmani Campos (ST, inicio, Samuel Galindo) y Yasmani Duk. Suplentes: Romel Quiñónez, Gustavo Salvatierra, Cristhian Coimbra, Ignacio García, Rudy Cardozo, Erwin Saavedra, Rodrigo Ramallo, Miguel Suárez y Carmelo Algañaraz. DT: Julio César Baldivieso.

Goles: PT, 19m Mercado (A); 29m Messi (A), de penal. Amonestados: Gutiérrez, Duk (B). Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). Estadio: Mario Alberto Kempes.