El gobierno ofreció mejoras salariales para destrabar el conflicto en los tribunales: qué dice la propuesta

El conflicto salarial de los empleados judiciales de Córdoba sumó este martes una nueva oferta salarial. En el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, se formalizó la nueva propuesta.

Uno de los puntos centrales es el adelanto de las cuotas correspondientes a la equiparación gradual con la Justicia Federal, que originalmente estaban previstas para julio de 2027 y julio de 2028, respectivamente. Según la nueva propuesta, esas mejoras se percibirán con los salarios de septiembre y diciembre de este año. En la práctica el personal de tribunales cobrará esos incrementos en octubre 2026 y enero 2027. Para los cargos de escribiente y auxiliar ayudante, en tanto, las cuotas previstas serían adelantadas para septiembre de este año.

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A esto se suma el pago del 50% del concepto “permanencia” para todas las categorías y un refuerzo salarial del 1,9% no remunerativo. Según trascendidos, este último concepto también sería extensible a funcionarios y magistrados.

Otro de los puntos planteados por el Gobierno es la reducción del 8% al 6% de los aportes extraordinarios para la Caja de Jubilaciones.

En caso de que se apruebe, no serán descontadas las tres cuotas por los días de paro realizados este año. Lo que ya se descontó no se devuelve.

Los ítems y porcentajes mencionados serían otorgados en caso de que se apruebe la oferta. Hay que recordar que, además, los judiciales cordobeses perciben los aumentos por inflación que resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Magistrados con el TSJ

Mientras tanto, en Tribunales I vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se reunieron con el ministro de Justicia, Julián López; y la presidenta y vice de la Asociación de Magistrados, Silvana Chiapero y Marcelo Jaime, respectivamente.

En la reunión se anunció que el incremento del 1,9% no remunerativo también alcanzará a magistrados y funcionarios. Y se confirmó que en breve el gobernador informará sobre la reducción de aportes a la Caja previsional.

La hora del debate gremial

Representantes de la Comisión Directiva de AGEPJ señalaron a Perfil CÓRDOBA que la propuesta es analizada junto con un “amplio arco de representantes gremiales” de Capital y del interior provincial. En la audiencia realizada esta mañana en la Secretaría de Trabajo provincial, estuvieron directivos del sindicato encabezados por el secretario general, Federico Corteletti, y dos delegados de agrupaciones opositoras, Irina Santesteban, María Angélica Bustos y Pedro Boaglio.

El próximo paso será el Consejo Consultivo del Interior, tras el cual la conducción sindical emitirá una valoración de la oferta.

Luego, habrán asambleas en toda la provincia. Allí, afiliadas y afiliados debatirán los términos de la propuesta y fijarán sus posiciones de cara a la Asamblea General Extraordinaria convocada para el martes 1 de septiembre, cuando finalmente se resolverá si se acepta o se rechaza.

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Qué cambió respecto de la oferta de julio

En julio, para la categoría más baja, la propuesta contemplaba únicamente un bono por única vez. Ahora, se incorpora un componente permanente integrado por el 50% del concepto permanencia y el 1,9% adicional, que en conjunto representan un 5,65% de incremento salarial por encima de la pauta de la Corte.

Para el resto de las categorías, los aumentos se ubican entre 7,66% y 14%, dependiendo de la categoría y de otras particularidades del escalafón. En la propuesta anterior, el incremento rondaba el 3,75%.

La reducción de los aportes extraordinarios del 8% al 6% también tendrá impacto en los sueldos de bolsillo.

A ello, como ya se dijo, hay que sumar los porcentajes por inflación.