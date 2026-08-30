El cantante de cumbia villera y regattón Callejero Fino, cuyo nombre real es Simón Alvarenga, fue detenido este domingo por la mañana en la zona de Villa La Ñata, en Tigre. Efectivos de la Policía Bonaerense detectaran una Volkswagen Amarok que circulaba sin patente, la siguieron, la interceptaron y allí se encontraron con Callejero Fino, que no solo no tenía patente en ese vehiculo, sino que además había en esa camioneta una pistola Glock Calibre 40 con su numeración limada.

Ante dicha circunstancia, Alvarenga fue detenido, junto a un acompañante cuyos datos no trascendieron, solo que se trata de un joven de 27 años, domiciliado en Presidente Derqui.

El dato no se pudo comprobar de parte del mismo Alvarenga, pero las versiones indican que el cantante habría señalado que con su acompañante se dirigían al cumpleaños del novio de la cantante María Becerra, el rapero J Rei, a celebrarse en una quinta de la zona.

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El hallazgo del arma se produjo a partir del control realizado por los efectivos ante la falta de patente del vehículo, y ahora será la Justicia la que deba determinar la procedencia del arma y las circunstancias en las que se encontraba dentro de esa camioneta, lo mismo que las circunstancias por las que el vehiculo circulaba sin la correspondiente patente identificatoria.

Las detenciones se produjeron en las inmediaciones de la esquina de las calles Italia y Ruta 27, por parte de la Patrulla Municipal de Tigre con efectivos que realizaban recorridos preventivos habituales en fin de semana. Interviene en el hecho la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada de Benavídez, a cargo de Cosme Iribarren, del Departamento Judicial San Isidro.

NA/HB