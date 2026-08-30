Un hombre de 83 años perdió el control de su auto y atropelló a una pareja en la costa de Mar del Plata

Un hombre de 83 años perdió el control del automóvil que conducía y atropelló a una pareja que se encontraba en la zona costera de Mar del Plata. El vehículo atravesó el cantero divisorio de la avenida y alcanzó a los dos peatones, que fueron asistidos por personal de emergencias y trasladados a un hospital.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado en la iesquina de la avenida Félix U. Camet y Valencia, a la altura del Museo MAR y a pocos metros de la rotonda de avenida Constitución y la costa. De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor circulaba a bordo de un Chevrolet Prisma cuando, por motivos que todavía son investigados, perdió el control del vehículo.

El automóvil se desvió de su trayectoria, subió al cantero central y terminó embistiendo a la pareja, que estaba esperando para cruzar la avenida. Las víctimas son un hombre de 60 años y una mujer de 61, quienes sufrieron politraumatismos como consecuencia del impacto.

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Luego del accidente, se dio aviso al 911 y se desplegó un operativo en el lugar. Personal policial de la Comisaría Primera intervino en el procedimiento, mientras que una ambulancia del SAME asistió a los heridos.

Los dos peatones fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, llegaron lúcidos y conscientes y, aunque las lesiones no revestirían riesgo para sus vidas, quedaron internados para la realización de estudios médicos y permanecieron bajo observación.

El conductor viajaba acompañado por una mujer. Tras el siniestro, fue demorado por efectivos policiales y quedó involucrado en una causa judicial iniciada para determinar las circunstancias en las que se produjo la pérdida de control del vehículo.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, encabezada por el fiscal Germán Vera Tapia. En principio, el expediente fue caratulado como “lesiones culposas”.

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Ahora, las autoridades deberán establecer cómo ocurrió la maniobra que llevó al automóvil a atravesar el cantero y alcanzar a los peatones. Para eso se realizarán las pericias correspondientes y se analizarán las circunstancias del siniestro.

CS