Un intenso temporal con lluvias, granizo y fuertes vientos afectó este sábado al sur de Brasil, localidades de Paraguay y la provincia de Misiones. El fenómeno meteorológico dejó un saldo de dos muertos en territorio brasileño, además de evacuaciones, daños materiales y afectación de cultivos, viviendas y centros urbanos.

En todos los casos las inclemencias del tiempo provocaron voladuras de chapas, caída de techos, árboles y tendidos de energía, cable y teléfono, dejando a varias poblaciones incomunicadas durante horas. Ante este grave escenario, las autoridades locales dispusieron de forma urgente operativos de emergencia.

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En Brasil, Defensa Civil confirmó el registro de dos muertos, concretamente entre las víctimas figuran un niño de ocho años que murió por la caída de un árbol en Porto Alegre y un hombre de 72 años cuyo vehículo fue arrastrado en Arroio Grande. A su vez, registraron daños en 21 municipios de Rio Grande do Sul.

En la región brasileña ubicada en la frontera con Argentina y Uruguay la tempestad que se desató durante la madrugada afectó a más de un millar de viviendas y unas 28 familias debieron ser evacuadas. El municipio más afectado fue Tres Palmeiras.

En paralelo, en Quaraí se vieron afectadas 349 viviendas por el granizo y las autoridades decretaron la emergencia municipal, por lo que varias personas debieron abandonar sus casas; en Sierra Gaúcha, zona vitivinícola y turística, también se reportaron daños y en Canela se vieron afectadas también por el granizo unas 200 casas.

En el caso de Paraguay, las fuertes ráfagas fueron lo más dañino del temporal. Entre otras cosas, arrancaron el techo de la comisaría 68 en Cambyretã y destruyeron un tinglado en Encarnación que aplastó varios automóviles. El comisario Zacarías Cáceres destacó la colaboración vecinal, mientras el intendente Claudio Chávez supervisó la asistencia.

La fuerza del viento también arrasó las estructuras de la Terminal de Ómnibus de Encarnación y arrancó los techos de varios comercios del sector oeste, los cuales quedaron destruidos, con mercadería arruinada por la lluvia que generó pérdidas significativas para los comerciantes.

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Por su parte, en la provincia de Misiones los mayores perjuicios se concentraron en Posadas, Loreto, El Soberbio y 25 de Mayo por fallas eléctricas y destrozos. En consecuencia, las autoridades desplegaron operativos de emergencia para ayudar a los afectados con traslados y reparaciones.

"Frente a los daños causados por el temporal en distintos puntos de la provincia, desplegamos equipos de emergencia para asistir a los vecinos afectados por intensas lluvias, granizo y fuertes vientos, además de cortes de energía, caída de árboles y voladuras de techos", indicó a través de su cuenta de X el gobernador misionero Hugo Passalacqua.

En sus declaraciones, el funcionario agregó explicó que desde la provincia continúan "trabajando ante este fenómeno de El Niño en toda la provincia, asistiendo a las familias afectadas y atendiendo los daños provocados por el temporal".

AS./ EM