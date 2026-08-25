El Aeroparque Jorge Newbery cerró este martes 25 de agosto por trabajos de mantenimiento en su pista principal y permanecerá sin operaciones hasta el jueves. Durante ese período, todos los vuelos de cabotaje y regionales que habitualmente operan desde la terminal porteña fueron trasladados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La interrupción de las actividades forma parte de un programa de obras de infraestructura que supera los US$ 85 millones. La intervención fue planificada con anticipación junto con las aerolíneas, organismos públicos y prestadores de servicios para reorganizar la operación aeroportuaria.

El cierre comenzó a las 9 de este martes y se mantendrá durante más de dos días. Una vez concluidos los trabajos de mantenimiento preventivo, Aeroparque retomará sus vuelos de manera progresiva desde la tarde del jueves.

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Mientras tanto, las autoridades recomiendan a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos directamente con cada aerolínea y verificar desde qué aeropuerto deberán viajar. También deberán contemplar el traslado hasta Ezeiza, especialmente ante el aumento de la cantidad de operaciones que concentrará esa terminal durante estos días.

Cuándo reabre Aeroparque y cómo quedan los vuelos durante el cierre

El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado hasta el jueves 27 de agosto a las 16 hs. Durante ese lapso se realizarán tareas de mantenimiento preventivo en la pista principal, por lo que la terminal suspenderá temporalmente todas sus operaciones.

Los vuelos que normalmente despegan o aterrizan en Aeroparque operarán desde Ezeiza mientras duren los trabajos. El traslado alcanza tanto a los servicios de cabotaje como a los vuelos regionales que habitualmente utilizan el aeropuerto metropolitano.

Aeroparque permanecerá cerrado hasta el jueves por obras en su pista principal.

La decisión fue coordinada durante los meses previos con las compañías aéreas y los organismos públicos involucrados. El cierre fue anunciado oficialmente el 5 de junio para permitir la reprogramación de itinerarios, la reorganización del personal y la adecuación de los espacios disponibles para las operaciones en ambas terminales.

La franja elegida para realizar las obras fue definida porque concentra una menor cantidad de movimientos en comparación con otros momentos de la semana. También se tuvieron en cuenta las condiciones meteorológicas previstas para fines de agosto, con el objetivo de disminuir el riesgo de que se sumen cancelaciones por factores climáticos.

Antes del cierre -entre las 0 y las 9 hs de este martes-, Aeroparque concentró alrededor de 180 movimientos entre despegues y aterrizajes durante las horas previas a la suspensión de la actividad. El jueves, a partir de las 16, comenzará la reapertura y el regreso gradual de los vuelos a la terminal porteña.

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Ezeiza absorberá casi 80% más vuelos mientras avanzan las obras en Aeroparque

El cierre de Aeroparque provocará un aumento significativo de la actividad en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En un período similar, la terminal suele registrar alrededor de 530 movimientos entre despegues y aterrizajes.

Durante los días de intervención, Ezeiza recibirá aproximadamente 940 movimientos. El incremento será cercano al 80% respecto de su actividad habitual, ya que concentrará toda la operación que normalmente se distribuye en Aeroparque.

Para absorber ese volumen, se trabajó previamente con los prestadores de servicios terrestres y de handling. La planificación incluyó la disponibilidad de mostradores y posiciones para el estacionamiento de aeronaves, además de la reorganización de los recursos necesarios para atender la mayor demanda.

Ezeiza absorberá un 80% más de operaciones durante el cierre de Aeroparque.

Según informó Aeropuertos Argentina, el mantenimiento de la pista se integra a un plan estratégico de obras que supera los US$ 85 millones y apunta a ampliar y modernizar la infraestructura de Aeroparque. La primera etapa incluyó la ampliación de la Plataforma Norte, con el objetivo de aumentar la capacidad operativa para las aeronaves.

También se ampliaron el Punto de Inspección y Registro doméstico y el hall de check-in, con más espacio para los pasajeros y cambios destinados a agilizar los procesos de embarque. Además, aseguran que las obras incluyeron mejoras en las vialidades del sector de Arribos Internacionales.

La segunda etapa contempla la ampliación de las zonas de preembarque nacional y la incorporación de tecnología para reducir los tiempos de espera. Las proyecciones indican una disminución de hasta 26% en el tiempo de check-in y de 33% en el Punto de Inspección y Registro, junto con la construcción de una nueva sala VIP, una mayor superficie comercial y nuevas propuestas gastronómicas.