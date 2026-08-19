miércoles 19 de agosto de 2026
POLICIA
Hallazgo

Desalojaron el hall de Aeroparque de Buenos Aires por un bulto sospechoso

La Policía de Seguridad Aeroportuaria trabaja en el lugar para determinar de qué se trata el objeto.

Aeroparque 27052026
Aeroparque | CeDoc
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El hall del Aeroparque de Buenos Aires fue evacuado de urgencia este miércoles cerca de las 9.30 de la mañana al detectarse la presencia de un bulto sospechoso.

En el lugar se montó un operativo de la Policía de Seguridad Aeronáutica, que activó el protocolo antibomba conocido como GEDEX.

Al parecer no hubo una amenaza previa: el operativo se desarrollo cuando encontraron un bulto sospechoso.

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LT

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