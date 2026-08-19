Desalojaron el hall de Aeroparque de Buenos Aires por un bulto sospechoso

El hall del Aeroparque de Buenos Aires fue evacuado de urgencia este miércoles cerca de las 9.30 de la mañana al detectarse la presencia de un bulto sospechoso.

En el lugar se montó un operativo de la Policía de Seguridad Aeronáutica, que activó el protocolo antibomba conocido como GEDEX.

Al parecer no hubo una amenaza previa: el operativo se desarrollo cuando encontraron un bulto sospechoso.

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