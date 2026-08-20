Aeroparque cerrará sus puertas por obras: cuánto durará y qué pasará con los vuelos

El Aeroparque Jorge Newberry cerrará sus puertas por 55 horas, ya que se llevarán a cabo obras de ampliación y tareas de mantenimiento preventivo de la pista. Esto afectará directamente a 900 vuelos nacionales y al exterior, que deberán ser transferidos a otros aeropuertos.

El aeropuerto permanecerá cerrado desde el 25 de agosto a las 9 de la mañana hasta el 27 de este mes a las 16 horas. Las autoridades explicaron que se eligió esta franja horaria debido a que afecta a una menor cantidad de operaciones, a diferencia de otros días de la semana. Además, se ajusta mejor a las condiciones climáticas.

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En 2025, el Aeroparque superó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se convirtió en el de mayor tráfico de pasajeros en Argentina, con un total de 17,8 millones de usuarios durante ese año. Sin embargo, el aeródromo ubicado en la Provincia de Buenos Aires aún es el más importante del país, gracias a su conectividad internacional.

Cierre de Aeroparque: qué obras se realizarán

Para las obras en Aeroparque, la familia Eurnekian destinó US$85 millones, las que se dividirán en dos fases: la primera se centró en la ampliación de la “Plataforma Norte”, el punto de inspección y registro doméstico, y el hall de check-in para brindar mayor capacidad operativa.

En 2025, el Aeroparque superó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se convirtió en el de mayor tráfico de pasajeros en Argentina.

Por otro lado, la segunda etapa de las renovaciones se centrará en mejorar la experiencia de los pasajeros, para lo que se ampliarán el sector de controles de seguridad y escáneres previo al preembarque de vuelos domésticos y se implementará nueva tecnología para agilizar el flujo en el hall de check-in.

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Asimismo, se construirán más comercios gastronómicos, una nueva sala VIP y otra con servicios para personas con discapacidad y adultos mayores. El objetivo de estas remodelaciones es adaptar a los aeropuertos a la cantidad de pasajeros y operaciones que crece diariamente.

Cómo afectará a los vuelos el cierre de Aeroparque

Debido al cierre de Aeroparque, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza deberá absorber poco más de la mitad de los vuelos domésticos y la mayoría de los internacionales. De esta manera, pasará de operar 530 vuelos (su cantidad habitual) a 940 en total, lo que implica un aumento de actividad del 80%.

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Debido a ello, en Ezeiza habrá 416 vuelos domésticos y 94 internacionales de Aerolíneas Argentinas, 207 domésticos y 46 internacionales de Jet Smart y 142 internacionales de Latam, entre otros. Además desde el 11 de octubre hasta el 25 de noviembre, este aeropuerto también deberá cerrar por obras.

JSM