Terremoto en Colombia: la ayuda enfrenta rutas bloqueadas y ocho aeropuertos afectados

El Gobierno colombiano centralizó la información de las zonas afectadas y asignó a cada ministro una región para coordinar las necesidades reportadas por gobernadores, alcaldes y organismos de gestión del riesgo.

El periodista Joan Avellaneda explicó, en diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, cómo se organiza la asistencia tras el terremoto en Colombia y cuáles son los principales obstáculos para llegar a las regiones afectadas.

Cómo se organiza la ayuda tras el terremoto en Colombia

"Cada uno de sus ministros es como la cabeza que recibe toda la información del gobernador, de los alcaldes, de las oficinas de gestión del riesgo locales", explicó Avellaneda. Luego, esa información se concentra y se deriva a las áreas correspondientes. "Si es humanitaria, va a la Cancillería", precisó.

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La ayuda también se articula desde el sector privado. Avellaneda destacó el trabajo conjunto con el Banco de Alimentos, que instaló centros de acopio en distintos puntos del país. "El Banco de Alimentos se encarga de la distribución y se responsabiliza del manejo de esa ayuda", señaló.

En el plano internacional, las autoridades identifican necesidades concretas para solicitar asistencia. Un ejemplo urgente es Buenaventura, donde parte de un hospital colapsó y pacientes recién operados y heridos quedaron en camillas a la intemperie.

"Se cayó una parte del hospital y sacaron, están todos los enfermos en las camillas en la calle", relató Avellaneda. Ante esa situación, se evaluaba conseguir un hospital de campaña: "Estábamos hablando ahora con la Embajada de Estados Unidos para ver si podemos conseguir un hospital carpa".

Carreteras y aeropuertos complican el rescate

La distribución de ayuda enfrenta enormes dificultades logísticas. "Hay ocho aeropuertos afectados, efectivamente, unos por la torre, otros por la pista, otros por las dos", detalló el periodista.

El aeropuerto de Pereira sufrió graves daños y la emergencia también alcanza a las rutas terrestres. En el caso de Buenaventura, por ejemplo, la carretera quedó bloqueada por derrumbes.

"Por tierra no se puede mandar, porque la carretera está derrumbada y solo pueden pasar carros pequeños", explicó. La consecuencia es directa: "No podemos enviar un tractomula o un camión. Y eso está pasando en muchos lugares del país".

Frente a este escenario, Avellaneda pidió canalizar la solidaridad mediante organismos oficiales y entidades confiables. "Busque la página de la Cancillería, busque la página del Banco de Alimentos, busque los medios de comunicación", recomendó, para que la ayuda llegue efectivamente a quienes la necesitan.