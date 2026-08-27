Rige una advertencia del SMN por fuertes tormentas y posible caída de granizo en tres provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves una alerta amarilla por tormentas severas que afectarán durante la jornada del viernes a gran parte del Litoral argentino. El organismo prevé un marcado deterioro en las condiciones del tiempo, con especial impacto y riesgo en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

La advertencia, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, abarca amplias zonas de estos tres territorios. Allí se espera que el último día hábil de la semana se presente con precipitaciones de variada intensidad y un aumento notable en la inestabilidad.

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De acuerdo con el informe oficial del organismo, el área delimitada será afectada por celdas de tormenta, y algunas de ellas podrán ser localmente fuertes. El fenómeno principal estará protagonizado por una abundante caída de agua concentrada en muy cortos períodos de tiempo, lo que dificulta el drenaje.

A este panorama hídrico se le sumará una intensa actividad eléctrica de manera constante. Además, los meteorólogos advirtieron por el impacto de fuertes ráfagas de viento y la caída localizada de granizo en distintos distritos de la región pampeana y mesopotámica.

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En cuanto a los volúmenes de agua esperados para el viernes, los especialistas del SMN estiman valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 30 y 50 milímetros. Sin embargo, desde la entidad aclararon que estas cifras podrían ser superadas de forma puntual en determinados municipios afectados por el núcleo central de las tormentas.

Recomendaciones oficiales ante el riesgo climático

Frente a la inminencia del evento y la posibilidad de anegamientos temporarios, las autoridades de Defensa Civil y el SMN difundieron una serie de medidas de precaución indispensables. El foco de las directivas está puesto en evitar destrozos provocados por el viento o eventuales lesiones ocasionadas por el granizo.

La principal indicación operativa es permanecer a resguardo. Se solicita expresamente a los habitantes de las áreas bajo alerta que eviten salir de sus viviendas, a menos que resulte estrictamente necesario durante el desarrollo de los episodios más severos.

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En materia de infraestructura urbana y manejo de residuos, se recomendó no sacar la basura a la calle. A su vez, resulta fundamental limpiar canaletas, desagües y sumideros domiciliarios para prevenir obstrucciones e inundaciones rápidas en los distintos barrios.

La seguridad en el interior del hogar requiere una atención especial ante los rayos y la filtración de precipitaciones. El protocolo exige desconectar los electrodomésticos y, en caso de que ingrese agua al domicilio, es vital cortar el suministro eléctrico de manera inmediata para evitar desenlaces fatales o cortocircuitos.

Finalmente, los expertos obligan a retirar o sujetar firmemente macetas, chapas sueltas, herramientas u otros objetos exteriores que puedan ser arrastrados por las ráfagas intensas. Si la tormenta sorprende a algún ciudadano al aire libre, la directiva oficial es buscar refugio inmediato dentro de una casa, un edificio sólido o un vehículo cerrado, cerciorándose de mantener las ventanas bloqueadas.