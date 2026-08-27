jueves 27 de agosto de 2026
JUDICIALES
REVÉS PARA MILEI

Casación rechazó un recurso de Milei y cerró la denuncia contra el periodista Ari Lijalad

"Lo que empezó como un mamarracho (me denunció por un delito que ya no existe cuando los periodistas escribimos sobre funcionarios públicos) termina con un papelón (se le venció el plazo para presentar un papel)", describió el periodista.

Ariel Lijalad - Javier Milei
Ariel Lijalad - Javier Milei | Primicias al Día - CEDOC
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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado en representación del presidente Javier Milei y dejó firme el cierre de la denuncia que el mandatario había formulado contra el periodista Ari Lijalad.

La decisión fue adoptada por la Sala I del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Alejandro Slokar, Daniel Antonio Petrone y Diego Barroetaveña, ante un recurso de casación presentado por el abogado Francisco Oneto, representante del jefe de Estado.

"Lo que empezó como un mamarracho (me denunció por un delito que ya no existe cuando los periodistas escribimos sobre funcionarios públicos) termina con un papelón (se le venció el plazo para presentar un papel). Hoy la Cámara de Casación le puso punto final", festejó Lijalad.

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