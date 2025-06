La Justicia desestimó la denuncia de Javier Milei contra los periodistas Ari Liljalad y Carlos Pagni

La Justicia desestimó la denuncia realizada por el presidente Javier Milei contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad, al considerar que sus expresiones están amparadas por el derecho a la libertad de prensa y no constituyen delito alguno.

El juez federal Daniel Rafecas consideró que lo dicho por los periodistas en El Destape y el programa Odisea de LN+, se enmarcan dentro del derecho a la libertad de expresión y consideró que “utilizar el ámbito penal para perseguir opiniones periodísticas pondría en riesgo el debate democrático”.

En esa línea, Rafecas argumentó que "la divulgación de expresiones sobre asuntos de interés público no puede ser criminalizada ni se encuentra prohibida ni constituye actividad ilícita y se encuentra además amparada por el derecho a la libre expresión en consideración de las previsiones convencionales y de jerarquía constitucional que resultan de ineludible aplicación al caso y cuya desatención puede incluso generar responsabilidad internacional de nuestro Estado".

"La garantía constitucional a la libre expresión impide al Estado prohibir o prescribir la advocación al uso de la fuerza o la violación de la ley, excepto cuando tal prédica esté dirigida a incitar o producir una inminente acción violenta y sea suficiente para incitar o producir una acción con cierto grado de probabilidad", agregó el juez en su decisión.

La denuncia de Milei desestimada por la Justicia pretendía imputar a los periodistas porque, según él, las notas afectaban su honor “al asociar su figura con prácticas genocidas aberrantes, afectando su honra; y el honor objetivo, al menoscabar su reputación pública ante la comunidad mediante dichas afirmaciones difamatoria".

La nota de Carlos Pagni por la que lo quiso penalizar Milei

La nota, por la que Javier Milei inició la denuncia contra el periodista Carlos Pagni, contemplaba un análisis de la realidad actual con una de las tesis planteadas en el libro Hitler: a 30 días del poder, del historiador norteamericano Henry Ashby Turne.

En su editorial, Pagni sostuvo: “Lo que vemos en Argentina en estos tiempos es una recetas ensayadas en otras naciones y otras sociedades que supone que, el factor que más moviliza políticamente a las sociedades es el odio, la bronca, la furia; ir contra algo, no a favor de algo”.

Para llegar a esa conclusión, Pagni señaló que el autor de Hitler: a 30 días del poder “sostiene de manera muy contundente que era muy difícil que Hitler llegara al poder, y se pregunta por qué llegó". Y agregó: "Llegó porque cada dirigente importante de la clase política alemana de aquel momento tenía una hipótesis errónea respecto del comportamiento de los demás líderes: una Torre de Babel. Cada uno pensaba que el otro iba a hacer algo distinto de lo que efectivamente quería hacer. ¿Por qué se produjo eso? Por incomunicación. La tesis de Turner es que la incomunicación genera el caos. La incomunicación engendra monstruos, como diría Hegel”.

A continuación, señaló que estamos “en un mundo y en un país muy dominado por ese fenómeno”. “Tanto que Milei tuvo que pedir disculpas por haber insultado al Papa. Dio una explicación un poco rara, diciendo que lo insultó porque, dada su condición de pensador anarcocapitalista, no podía entender el rol de un líder comunitario. Eso no justifica los insultos. Pero hay una estrategia de agresividad que se manifiesta también, no solo en la Argentina, sino en muchos otros países, en los ataques a la prensa que son premeditados", subrayó.

La nota de Ari Lijalad por la que lo acuso Milei

En tanto que, la nota de Ari Lijalad por la que fue denunciado por el Presidente se titulaba: “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”.

En su artículo, Lijalad criticaba a Milei por los tuits en los que éste incitaba el odio hacia la prensa, donde incluso había llegado a afirmar “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

“Este odio que Milei incentiva contra un genérico “los periodistas” se suma al discurso nazi donde el que piensa distinto es un virus o una bacteria que hay que extirpar de la sociedad para que deje de ser un parásito que limita su crecimiento económico”, sostuvo Lijalad.

