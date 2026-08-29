El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en tres provincias de Argentina este sábado 29 de agosto, una de ellas la provincia de Buenos Aires. Se espera que el temporal esté acompañado con lluvias de variada intensidad y fuerte actividad eléctrica, así como con ráfagas de viento y granizo.

Por otro lado, en las provincias de Neuquén y Río Negro, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y nevadas. Esta se extiende hasta la noche y también rige para el domingo.

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Alerta por tormentas en PBA: cuáles serán las zonas afectadas

Según el SMN, las tormentas contarán con precipitaciones acumuladas de entre 15 y 40 milímetros, pero podrían aumentar de manera puntual. La alerta rige a partir de la tarde y alcanza al sudoeste y sur de la provincia bonaerense, así como también incluye parte de la costa atlántica.

Entre las localidades afectadas por las tormentas se encuentran Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, San Cayetano, Necochea, Coronel Suárez y otros distritos cercanos. Sin embargo, según el pronóstico del instituto, la inestabilidad climática disminuirá para la noche de hoy.

Otras provincias con alerta por tormentas

Además de la Provincia de Buenos Aires, en Corrientes y Misiones también rige una alerta amarilla por tormentas, que estarán acompañadas de precipitaciones acumuladas de entre 60 y 80 milímetros. Mientras que en la jurisdicción correntina afecta principalmente al oeste, en la misionera tienen mayor impacto en el centro y sur del territorio.

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Frente a estos fenómenos, el SMN recomienda evitar salir de los hogares o buscar refugio en caso de estar al aire libre, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Asimismo, aconsejan desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si entra agua al domicilio, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

JSM