El clima en la Ciudad de Buenos Aires arranca el fin de semana con condiciones estables este 29 de agosto, marcado por una mañana fresca y un leve ascenso de la temperatura hacia la tarde.

Quienes tengan planes al aire libre podrán disfrutar de un tiempo agradable y sin lluvias a la vista, consolidando una jornada ideal antes de un domingo que promete ser aún más templado.

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Clima en CABA y AMBA: temperatura y evolución del tiempo este sábado

De acuerdo a los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored, la jornada comienza con una temperatura mínima de 7 grados, requiriendo abrigo durante las primeras horas en el Área Metropolitana. Hacia el mediodía, la presencia del sol a pleno y el ingreso de viento del sector norte permitirán que las marcas térmicas suban progresivamente en la Capital Federal.

Durante la tarde, se espera que los termómetros alcancen una temperatura máxima de 18 grados, dejando atrás el frío más intenso de la semana para dar paso a una sensación térmica mucho más agradable. El viento soplará con intensidad leve a moderada, con velocidades de entre 15 y 25 kilómetros por hora, sin ráfagas de consideración que puedan alterar las distintas actividades.

En el Gran Buenos Aires (GBA), las zonas suburbanas podrían registrar mínimas levemente inferiores, rondando los 5 grados al amanecer, pero replicarán las buenas condiciones de la Ciudad de Buenos Aires durante el resto del día.

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Alertas meteorológicas hoy y el pronóstico para los próximos días

En el plano nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN mantiene advertencias de rigor y atención específica para el extremo sur del país. Rige un alerta amarilla por vientos fuertes para las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

En el resto de la Argentina, dominará la estabilidad atmosférica, sin fenómenos de riesgo meteorológico a la vista para este inicio de fin de semana. En cuanto al pronóstico extendido para el Área Metropolitana, el domingo acentuará el cambio de circulación del viento, lo que se traducirá en un nuevo incremento térmico.

Se prevé que la jornada dominical comience con una mínima cercana a los 10 grados y alcance una máxima de 21 grados en horas de la tarde, con nubosidad en leve aumento pero sin probabilidad de lluvias.

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Para el inicio de la próxima semana, el lunes mantendrá esta tendencia cálida. Se aguardan marcas térmicas de entre 13 y 22 grados, anticipando días primaverales en el pronóstico del tiempo para la región porteña. Hacia el martes y miércoles, la nubosidad irá en aumento paulatino, pero la temperatura seguirá instalada por encima de los 20 grados en sus picos máximos.