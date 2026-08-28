Para este viernes 28 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada estable y sin precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Luego de las lluvias que afectaron a la región en los últimos días, las condiciones meteorológicas mejoran de manera definitiva y dan paso a un ambiente mucho más agradable.

El principal dato de la jornada es la ausencia total de tormentas, lo que permite empezar a delinear los planes al aire libre de cara al fin de semana. Durante todo el día, la temperatura se mantendrá en valores templados para esta época del año, con el sol asomando de a ratos entre las nubes.

Clima en CABA y AMBA: pronóstico y evolución de la temperatura

De acuerdo al pronóstico oficial, la jornada comenzará con un ambiente fresco en la región metropolitana, donde los termómetros marcarán una temperatura mínima de 10°C.

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Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará de mayor a parcialmente nublado, con vientos leves provenientes del sector este. Con el correr de las horas, el sol ganará mayor protagonismo, lo que impulsará un ascenso progresivo de los registros térmicos.

Clima viernes 28 de agosto

Hacia la tarde, se espera que el cielo esté algo nublado, momento en el que se registrará la temperatura máxima de 17°C en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

En este período, los vientos continuarán soplando desde el este, con velocidades que rondarán entre los 11 y 23 kilómetros por hora, según los datos actualizados de Meteored.

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Llegando a la noche, la nubosidad irá en aumento y la temperatura descenderá gradualmente hasta ubicarse en torno a los 13°C, pero siempre sin probabilidades de lluvia.

Alertas meteorológicas y pronóstico para el fin de semana

Actualmente, el Sistema de Alerta Temprana del SMN no registra avisos por fenómenos severos para la jornada, por lo que se espera un tiempo tranquilo a nivel nacional. En cuanto al pronóstico extendido, el fin de semana continuará bajo la misma tendencia estable en CABA y AMBA, sin precipitaciones a la vista.

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Para el sábado 29, el organismo prevé un cielo parcialmente nublado desde la mañana hasta la noche, con una temperatura mínima que podría descender a 8°C. Sin embargo, durante la tarde las condiciones serán muy similares a las del viernes, ya que la temperatura máxima volverá a escalar hasta los 17°C.

Finalmente, el domingo 30 se perfila como otra jornada agradable, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 10°C y una temperatura máxima que se mantendrá clavada en los 17°C.