Se fractura la Tierra bajo el Pacífico: hallan una falla tectónica frente a las costas de Canadá

Un equipo internacional de geólogos y sismólogos detectó que una parte de la corteza terrestre se encuentra en pleno proceso de fragmentación a varios kilómetros de profundidad bajo el océano Pacífico, frente a las costas de Canadá. El hallazgo, publicado recientemente en la revista Science Advances, expone por primera vez de forma directa cómo muere una zona de subducción al dividirse lentamente debido a la resistencia natural del material oceánico joven frente a las fuerzas del manto terráqueo.

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Este descubrimiento inédito documenta un fenómeno que los investigadores apenas conocían por sus efectos geológicos tardíos. Según la información difundida por La Nación, el foco del trabajo fue el complejo sistema tectónico de Cascadia, un área límite del noroeste del océano.

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En esta profunda región subacuática interactúan las placas oceánicas Juan de Fuca y Explorer, que se mantienen en una fricción constante y destructiva con la gigantesca placa Norteamericana. Geológicamente, estas zonas de subducción constituyen los márgenes donde una enorme placa rocosa se hunde por la fuerza bajo otra.

Funcionan como el motor primario que regula la dinámica interna del planeta y, a su vez, son las responsables directas de generar los terremotos de mayor magnitud registrados en la historia moderna de la sismología.

El foco del trabajo fue el complejo sistema tectónico de Cascadia, un área límite del noroeste del océano

Para conseguir captar imágenes claras de las profundidades marinas en esta área crítica, los expertos implementaron el Experimento de Imágenes Sísmicas de Cascadia (CASIE21).

Este exhaustivo despliegue técnico no solo se basó en realizar escaneos acústicos de penetración profunda, sino que combinó esos datos inéditos con el detallado registro de terremotos locales para mapear con precisión quirúrgica las estructuras ocultas en el fondo oceánico.

Brandon Shuck, investigador de la Universidad Estatal de Luisiana y principal responsable del estudio, descartó por completo un colapso abrupto de la superficie. Prefirió describir la magnitud del evento geológico comparándolo gráficamente con un enorme tren que descarrila lentamente, vagón por vagón, creando fracturas independientes.

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Entre los múltiples hallazgos geofísicos revelados en la investigación, el equipo de especialistas identificó con extrema precisión una gigantesca estructura de 75 kilómetros de extensión que está íntimamente vinculada al quiebre de la corteza.

Los modelos computacionales, desarrollados a partir de los ecos sísmicos, comprobaron que esta inmensa porción de placa tectónica se está rompiendo y astillando en piezas más pequeñas de distintas dimensiones y profundidades.