Una cuenta parodia de la red social favorita del presidente Javier Milei, X, se llama "Arrepentidos de Milei" y se dedica a recopilar, situaciones y testimonios de aquellos que supuestamente dejaron de apoyar la administración libertaria. El fenómeno se replica también entre algunos ex protagonistas de LLA que fueron alejándose, cada uno a su manera, del proyecto de Javier Milei. El último y más inesperado es uno de los autores intelectuales de la llamada "batalla cultural", Agustín Laje, quien llegó a ser considerado por muchos del Gobierno como un posible "sucesor".

Alejandro Bercovich reveló en C5N un chat explosivo entre el titular de la Fundación Faro y el Jefe de Estado: '"Hijo de puta', 'traidor', 'ya vas a ver'", le escribió Milei, furioso, al ver una entrevista de Laje donde advertía que "no se le está mejorando el metro cuadrado a la gente", y que "el péndulo se puede ir para el otro lado", porque "la gente no come batalla cultural". Según la información del periodista, tuvo que intervenir el asesor Santiago Caputo, referente del espacio de Las Fuerzas del Cielo, donde también pisa fuerte Laje, para que el escritor no renunciara a la Fundación Faro.

Después de escribirle esos mensajes, Milei bloqueó a Laje de sus contactos, y el periodista definió el episodio como apenas "un anticipo" de la irritación que el propio Presidente terminó descargando después, en un tono similar, durante distintos discursos ante cámaras empresariales.

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Horas después, en Casa Rosada filtraron el dato de que a Santiago Caputo lo habían "corrido" de la comunicación del gobierno, en medio de una interna con la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

A fines del año pasado, antes de que el gobierno ganara las elecciones, Laje participó en la previa del recital de Milei en el Movistar Arena con una charla sobre la batalla cultural, y, a fin de año, brindó una entrevista en el stream Digital Sessions en donde reconocía que tenía un diálogo fluido con el mandatario. Si bien no hay todavía una señal clara de una ruptura definitiva, sus dichos no sólo reflejan que el vínculo se deterioró sino que se perdió el diálogo y hay diferencias ideológicas que podrían ser irreconciliables. Al menos así lo marcan los antecedentes con otros importantes dirigentes que ya no están.

El desagradable comentario de Javier Milei contra Marcela Pagano en Neura

Los arrepentidos de Javier Milei

"No estoy hablando de política, y menos si es para opinar del gobierno". Esa frase se la han escuchado decir a Ramiro Marra, efectivamente alejado de los debates políticos a los que solía ir. El ex candidato a jefe de gobierno porteño por LLA es otro ejemplo de uno de los más cercanos al armado libertario que terminó siendo eyectado por Karina Milei.

“Ramiro [Marra] sistemáticamente estuvo desconectado de lo que hacía La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad (de Buenos Aires) y cuando votó a favor de un presupuesto que subía impuestos lo ejecutaron. Nosotros no podemos avalar una suba de impuestos de ninguna manera”, afirmó el Presidente cuando le preguntaron qué había pasado. También confirmó que es su hermana la que "tiene la guillotina".

Otro caso es el de la diputada Marcela Pagano, que fue electa legisladora por LLA y desde 2024 que fue acumulando diferencias con la gestión política de Milei al punto de que hoy quedó en la vereda opuesta: Milei la acusa de "mentirosa", llegó a decirle "lechón iraní", entre otros insultos, y la periodista acumula denuncias contra funcionarios libertarios, donde se destaca el caso de Manuel Adorni.

El quiebre con Pagano tuvo un proceso más largo de lo que parece hoy. Llegó a LLA en junio de 2023 como una incorporación sorpresa a la lista bonaerense, y el propio Milei la definió entonces como "una persona maravillosa. Es honesta, formada y ha demostrado que tiene convicción y coraje".

La luna de miel no duró: en abril de 2024, su designación al frente de la Comisión de Juicio Político desató una interna feroz con Martín Menem y el entorno de Karina Milei, que llegó a impugnar el nombramiento, en medio de una tensión que terminó con Pagano internada por una crisis de salud.

Recién en agosto de 2025 formalizó la ruptura con una carta demoledora: "Me echaron con sus actitudes, con su desprecio, con su mirada vacía hacia quienes le trajimos votos sin pedirle nada", escribió, y agregó sobre el Presidente: "No es la casta, pero lo rodea. Todavía está a tiempo de sacarse de encima a esta lacra". Junto a Carlos D'Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta —que ya se había separado antes de LLA— conformó el bloque 'Coherencia'.

Agustín Laje y Ramiro Marra confirmaron las acusaciones del "Gordo Dan": "Le están mintiendo al Presidente"

Pagano ahora cruza a Milei con su propio insulto favorito, "econochanta", por supuestamente maquillar el déficit desviando fondos que debían destinarse a la reparación de rutas provinciales, y pidió cárcel para el Presidente y denunció que el Gobierno usó fondos públicos de manera discrecional para "comprar votos" en el Congreso.

La coincidencia entre todos los casos de ex aliados es que sal comenzar sus internas con el Gobierno, siempre empezaron aclarando que mantenían su "lealtad a Javier Milei". Sin decirlo públicamente, siempre señalaron al "entorno", y es el propio Presidente el que aclara que la gestión política es de su hermana. Luego, el quiebre se fue haciendo insostenible, y es el propio Milei el que no tarda en marcar distancia una vez que su hermana expulsa a sus dirigentes.

A la larga lista de arrepentidos de Milei ya la integraban algunos eyectados anteriormente del armado libertario, como Carlos Maslatón, Diego Giacomini, Gastón Alberdi, Eugenio Casielles, entre otros nombres que hoy son muy críticos de las decisiones políticas del Gobierno.

JD/ cp