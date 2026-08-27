Guillermo Francos contra los trolls de Milei: "Me atacaban por las redes de la fuerza propia"

Guillermo Francos recordó su paso por el Gabinete del presidente Javier Milei y cuestionó el hostigamiento que recibía en redes sociales por parte de trolls libertarios.

"Esta forma de comunicarse en las redes, había un persistente ataque hacia mí, me hacían renunciar todos los días, decían que me iba. Como pasó al principio", contó en Ahora Play en una entrevista mano a manos con el periodista Reynaldo Sietecase. "Tengo mis sospechas de quienes me atacaban por las redes de la fuerza propia", contó.

"Fui a ver al Presidente y le dije que es muy difícil ser jefe de Gabinete cuando es cuestionado permanentemente", expresó. Y dijo que el mandatario le reprochó supuestos "excesos" en cuestionamientos públicos. Pero que trata de "recordar lo bueno" y sintió "que tenía que dejarle las manos libres al Presidente para que arme un nuevo equipo".

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El ex jefe de Gabinete relató que los ataques recrudecieron luego del triunfo electoral en octubre, y evitó nombrar a Santiago Caputo detrás de ese maniobra de desgaste, con quien siempre mantuvo un fuerte enfrentamiento.

La entrevista del ex funcionario se produce al mismo tiempo que Santiago Caputo fue desplazado de la comunicación digital del oficialismo, y reemplazado en su lugar por Santiago Oría.

RM