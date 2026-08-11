Esteban Paulón cuestionó la Ley de Inocencia Fiscal y advirtió sobre el riesgo de impunidad para funcionarios

El diputado por el Partido Socialista, Esteban Paulón, pasó por Ronda de Investigación en la pantalla de +Perfil y cuestionó el avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y advirtió sobre las consecuencias que podría tener la denominada Ley de Inocencia Fiscal para el control del patrimonio de funcionarios públicos.

Sobre la investigación contra Adorni, Esteban Paulón señaló que comenzó con fuerza, pero luego perdió ritmo: “Es una causa que arrancó con mucha fuerza, con mucho entusiasmo y con mucho empuje, que generó medidas de prueba rápidamente y una investigación muy activa, sobre todo de la fiscalía, y que después, al ritmo de la negociación en el Senado por los cargos en la justicia, desaceleró un poco”.

La exposición pública puede perjudicar el manejo de la Justicia

También se refirió a otra causa relacionada con el viaje a Punta del Este y expresó confianza en que la investigación continúe pese a la pérdida de protagonismo político de Adorni. “Creo que no hay margen social, porque esta fue una causa que tuvo mucha exposición pública, por el personaje, por la cascada, por los viajes, por las propiedades, bueno, tanta exposición pública a veces le quita margen a la Justicia de arreglar tan impunemente algunas cosas”, planteó.

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Sobre el futuro de la causa tras la salida de Adorni del Gobierno, sostuvo que el interés público disminuyó, pero planteó una interpretación política: “El interés público obviamente baja. Hoy no estamos hablando todos los días de la causa de Adorni, porque él ya no está en el centro del interés, porque no es más el jefe de gabinete”. Y agregó: “Me parece que lamentablemente para Adorni a él le tocó ser el lastre”.

Uno de los principales ejes fue la reforma fiscal y sus posibles efectos sobre los controles patrimoniales. Luego, Paulón explicó su preocupación: “La Ley de Inocencia Fiscal tiene una trampa porque en algún caso prevé algunos procedimientos un poco más estrictos en cuanto a ciertos controles, pero en realidad es un gran jubileo y nos va a costar mucho”.

Además, sostuvo que la iniciativa podría debilitar los controles contra el lavado: “Por eso también varios de nosotros creemos que esto no solo favorece el lavado de activos”. Sobre la misma línea, amplió: “Una puerta de salida de impunidad para muchos funcionarios que no solo roban o se benefician de actos de corrupción a la vieja usanza, lo analógico, digamos, la coima, el sobreprecio, la licitación amañada, sino que también hoy reciben fondos de los servicios de inteligencia”.

Una nueva hipótesis apunta al enriquecimiento de Adorni a través del caso $Libra

Sobre la posibilidad de que parte del dinero no justificado de Adorni pudiera estar relacionado con la estafa $Libra, consideró que la hipótesis resulta posible: “Es una versión verosímil, sobre todo porque apareció esta información de la transferencia de 5 millones de dólares a través de la financiera de Novelli”.

El diputado también mencionó los movimientos en criptomonedas: “La verdad que cuando uno ve que parte del dinero que no puede explicar Adorni tiene que ver con movimientos en billeteras cripto, creo que le da bastante robustez a la versión de que parte de ese dinero se distribuyó”.

Sobre la suspensión o eliminación de las PASO, marcó un posible punto de quiebre: “Ahí creo que va a haber un punto de corte importante y muy claro en cuanto a quienes son funcionales a que Milei reelija y quienes tienen aspiraciones a construir algo distinto para que Milei el 10 de diciembre del 2027 deje la Casa Rosada”.