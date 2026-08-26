Viento Zonda en Mendoza: alerta por ráfagas de 70 kilómetros por hora y nevadas en la alta montaña

El Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil emitieron una serie de alertas por viento Zonda para la provincia de Mendoza, por precipitaciones en la precordillera y el llano, acompañadas de un fuerte temporal de nevadas en la Cordillera de los Andes que obligó al cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor.

Desde la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas de Mendoza (DACC) explicaron el comportamiento de la masa de aire y detallaron que “el choque del frente frío contra la cordillera genera el clásico efecto Föhn: el aire pierde su humedad en el lado chileno descargando intensas nevadas y desciende sobre el faldeo oriental mendocino recalentándose de manera adiabática”.

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La presión barométrica continuará descendiendo hasta el pico del fenómeno en el llano, previo a la entrada de la masa de aire frío desde el sector sur. Las ráfagas del viento seco y cálido, característico de la región de Cuyo, alcanzaron los 70 a 80 kilómetros por hora, ocasionando un marcado ascenso térmico, visibilidad reducida por el polvo en suspensión, caída de ramas y un severo riesgo de incendios forestales.

El director provincial de Defensa Civil, Daniel Burrieza, informó que “se mantiene una guardia activa permanente y un seguimiento riguroso del fenómeno en enlace directo con las delegaciones municipales”.

Además, Burrieza instó a la población a “abstenerse de realizar cualquier tipo de quema o uso del fuego al aire libre, ya que la combinación de humedad extremadamente baja y superiores a 70 km/h crea un escenario propicio para la propagación incontrolable de incendios forestales”.

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Las cuatro etapas del viento Zonda en Mendoza

- Rotación del viento al sector Sur: hacia la tarde y la noche de la jornada, se espera el ingreso de un frente frío desde el sur provincial. Las ráfagas pasarán a ser del sector sur con velocidades de entre 40 y 45 km/h, lo que provocará un paulatino descenso de la temperatura y desplazará al viento Zonda

Alerta pot viento Zonda en Mendoza

- Precipitaciones y lluvias en el llano: con el cambio de viento, se incrementará la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones aisladas en sectores del Valle de Uco, el oeste del Gran Mendoza, San Rafael y el Este mendocino

- Descenso térmico marcado: hacia el día jueves, el viento del sur provocará un brusco desplome de los termómetros, con máximas que no superarán los 12 °C y mínimas matinales que oscilarán entre los 0 °C y 5 °C en el llano

- Continuidad de las nevadas en cordillera: en la zona de alta montaña, las precipitaciones nivosas continuarán de manera intensa. Los pronósticos anticipan una leve ventana de mejoría transitoria hacia las primeras horas del viernes, aunque el mal tiempo persistirá durante gran parte del fin de semana

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Qué pasará con las clases por el viento Zonda y hasta cuándo se extenderá la inestabilidad en Mendoza

Uno de los temas que más preocupa a la comunidad de Mendoza es la continuidad del servicio educativo durante la jornada. Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) se mantuvo una estricta evaluación en tiempo real de los reportes emitidos por Defensa Civil.

Viento Zonda en Mendoza

En las primeras horas de la jornada, voceros de la DGE emitieron un comunicado oficial donde detallaron el criterio implementado:

“Siguiendo las recomendaciones del equipo técnico de Defensa Civil y los informes del pronóstico meteorológico, se determinó el dictado de clases con normalidad en todos los niveles y modalidades del turno mañana en la provincia. Nos mantenemos en permanente monitoreo zona por zona para evaluar el comportamiento de las ráfagas y definir la situación de los turnos tarde y noche”.

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