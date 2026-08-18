Alerta amarilla y naranja por tormentas, vientos y nevadas en 11 provincias

El panorama meteorológico en Argentina atraviesa una jornada de extrema complejidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un amplio paquete de advertencias que incluye alerta amarilla y naranja por tormentas y nevadas de variada intensidad afectando a 11 provincias del territorio nacional.

El viento también será un actor central. En la franja cordillerana del NOA (Catamarca, Salta y Jujuy), así como en el extremo sur patagónico, se esperan velocidades promedio de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas puntuales que podrían superar los 130 km/h. Este fenómeno puede ocasionar voladuras de techos, caída de árboles y cortes en el suministro eléctrico

Tormentas: el SMN emitió un alerta por fuerte temporal que azotará a más de diez provincias

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La interacción entre un frente frío sobre la cordillera y un sistema de inestabilidad en el centro y este del país generará precipitaciones acumuladas de hasta 100 milímetros, ráfagas superiores a los 130 km/h y temporales de nieve en zonas de montaña.

Alerta naranja por nevadas en Neuquén y Mendoza

En lo que respecta a la dinámica del Sistema de Alerta Temprana (SAT) y el significado de estos niveles de riesgo meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional, el meteorólogo Lucas Berengua explicó que “se emiten 24, 48 o 72 horas previas al evento, que puede ser lluvias fuertes, tormentas, nevada, viento o zonda”.

El mapa de contingencia abarca desde el Litoral a la Patagonia. Las autoridades del SMN dividieron el mapa de riesgo según la gravedad de los fenómenos climáticos esperados.

Mendoza, San Juan, La Rioja y Neuquén, bajo alerta naranja

En la región cordillerana de Mendoza, San Juan, La Rioja y Neuquén, la alerta naranja contempla acumulados de nieve que pueden oscilar entre 30 y 60 centímetros en zonas elevadas, acompañados por una fuerte reducción de la visibilidad debido al viento blanco.

El cuadro del SMN de la alerta amarilla y naranja del Servicio Meteorológico Nacional

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El aviso es por nevadas persistentes: 30 a 60 cm acumulados en alta montaña y 5 a 10 cm en alturas medias, con caída mixta en algunos sectores. En Mendoza informaron que reabrieron el Paso Cristo Redentor, únicamente para los camiones de carga en el horario comprendido entre las 9:00 am y las 21 horas durante los próximos días.

Alerta amarilla por tormentas en 11 provincias

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Santa Fe, Corrientes, Chaco y Entre Ríos bajo alerta amarilla

En el noreste rige alerta amarilla por tormentas (norte de Santa Fe, sur de Corrientes, Chaco y Entre Ríos), mientras que varias localidades entrerrianas pasaron a naranja por posibles acumulados superiores a 100 mm y riesgo de granizo.

El frente de tormentas que afecta al Litoral traerá lluvias intermitentes con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica

PM