El mapa de la deuda en CABA: en La Boca la mora casi triplica a Núñez

La morosidad de los hogares porteños no se distribuye de la misma manera en todos los barrios. Mientras en las zonas de mayores ingresos las personas pueden sostener niveles de endeudamiento más altos con una menor incidencia de incumplimiento, en los barrios del sur de la Ciudad las deudas son, en promedio, menores, pero la mora se concentra con mayor intensidad al no tener en suficiente poder adquisitivo para afrontar esos compromisos.

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El contraste más marcado aparece entre los barrios de Villa Soldati, La Boca y Núñez. Según un análisis del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPOES) elaborado con datos de junio de 2026 de la Central de Deudores del Banco Central y el padrón de ARCA, la incidencia estimada de mora alcanza al 25,5% de las personas deudoras en La Boca, frente al 9,1% en Núñez. La diferencia es de 16,3 puntos porcentuales y significa que la mora es casi tres veces más frecuente en el barrio de la ribera.

En La Boca se estiman unas 25.920 personas deudoras, de las cuales aproximadamente 6.603 se encuentran en mora. En Núñez, en cambio, hay unas 33.163 personas deudoras, pero alrededor de 3.027 están en mora. Es decir, pese a tener menos deudores, La Boca concentra más del doble de personas con dificultades para cumplir con sus pagos.

El dato cobra todavía más relevancia cuando se observa el monto promedio de las obligaciones. La deuda media estimada por persona deudora es de $5,67 millones en La Boca, contra $8,55 millones en Núñez. Sin embargo, la proporción del monto total adeudado que está en mora es del 20,1% en La Boca, frente al 8% en Núñez.

La conclusión del informe es que deber más no necesariamente implica estar más ahogado financieramente. La capacidad de pago y el nivel de ingresos disponibles resultan determinantes a la hora de explicar si una deuda puede sostenerse en el tiempo.

La desigualdad también aparece en el mapa de la mora

El caso de La Boca y Núñez no constituye una excepción, sino que forma parte de un patrón territorial más amplio. Entre los barrios con mayor incidencia de mora aparecen Villa Soldati, con 25,6%; La Boca, con 25,5%; Villa Riachuelo, con 24,7%; Nueva Pompeya, con 23,9%; Villa Lugano, con 23,8%; y Constitución, con 23,7%.

En el otro extremo se ubican Coghlan y Núñez, ambos con 9,1%; Belgrano, con 9,4%; Saavedra, con 10%; Colegiales, con 10,3%; y Villa Pueyrredón, con 10,4%. Con estos datos el informe evidencia una marcada concentración de los niveles más altos de mora en el sur y sudeste de la Ciudad, mientras que los registros más bajos se encuentran principalmente en el norte y noroeste.

En toda la Ciudad de Buenos Aires, la incidencia estimada de mora llega al 15,3%. Sobre algo más de 2,03 millones de personas deudoras, unas 310.760 están en mora, mientras que el monto total adeudado alcanza los $14,24 billones, de los cuales $1,72 billones se encuentran en situación irregular.

La diferencia también aparece cuando se analiza la edad. Entre las personas de hasta 25 años, la incidencia estimada de mora es del 33,3% en La Boca y del 13,8% en Núñez. Para quienes tienen entre 26 y 35 años, la brecha incluso se amplía: 34,4% contra 12,5%. Por otra parte, entre el grupo de adultos entre 66 y 75 la mora en La Boca llega al 16% mientras que en Núñez el porcentaje de mora en esa franja etaria llega al 6,1%

Deber más no significa estar más complicado

La deuda media estimada por persona deudora es mayor en Núñez: unos $8,55 millones, frente a $5,67 millones en La Boca. Pero el dato decisivo es la capacidad de pago. En La Boca, el 20,1% del monto total adeudado está en mora; en Núñez, el 8,0%.

Esta combinación es central para interpretar la desigualdad financiera. Los barrios de mayores ingresos pueden sostener volúmenes de crédito más altos y, aun así, exhibir una proporción menor de incumplimiento. En los barrios con menores márgenes económicos, deudas promedio más pequeñas se transforman con mayor frecuencia en pagos atrasados. Así el problema no pasa solamente por el monto a deber, sino también al esfuerzo que exige afrontar esa deuda en base al ingreso disponible.

El tipo de crédito también marca diferencias

Frente a entidades financieras, la mora estimada alcanza al 20,8% de los deudores en La Boca, contra 7,7% en Núñez. En las emisoras de tarjetas, los porcentajes son del 20,7% y 8,3%, respectivamente.

En tanto, el segmento más crítico corresponde a otros proveedores no financieros de crédito, donde la mora supera la mitad de las personas deudoras en ambos barrios: 60,7% en La Boca y 55,9% en Núñez. CEPOES advierte que no corresponde sumar estos registros con los de bancos y tarjetas porque una misma persona puede estar vinculada con más de un tipo de acreedor, pero el indicador permite identificar dónde aparece el financiamiento más frágil.

En La Boca se estiman unas 2.983 personas deudoras dentro de ese circuito, frente a 1.119 en Núñez. Para el centro de estudios, esto muestra que cuando el acceso al sistema bancario formal es insuficiente o más restrictivo, el crédito no desaparece, sino que puede trasladarse hacia proveedores con condiciones más costosas y mayores dificultades de refinanciación.

FN