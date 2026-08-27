El fenómeno de El Niño es un 40% más fuerte y se encamina a romper el récord histórico

El calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial provocó que el fenómeno de El Niño incremente su intensidad un 40% en las últimas cuatro décadas, un registro que supera cualquier marca registrada. El ciclo correspondiente a este año evoluciona a un ritmo acelerado que se proyecta como el evento más grande de la historia.

Esta alteración térmica redefine por completo el mapa de riesgos a nivel global y las métricas de los climatólogos. Las variaciones drásticas en la temperatura superficial del mar altera las precipitaciones estacionales y potencia las catástrofes naturales.

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Para comprender la magnitud de la anomalía actual, los equipos de investigación analizaron los denominados proxies climáticos, tales como sedimentos oceánicos, restos de corales y anillos de árboles que funcionan como un archivo biológico milenario.

La investigación destacada por el medio británica The Daily Mail constató que la violencia de las corrientes cálidas de esta época carece de cualquier paralelismo en los últimos mil años de vida del planeta.

Al debilitarse los vientos alisios, le permitieron a una enorme masa de agua caliente estancarse directamente frente a las costas de Sudamérica. Esto provocó una transferencia masiva de calor hacia la atmósfera, lo que consolidó el escenario de un récord histórico inminente.

El Niño se han estado intensificando durante décadas

El análisis subraya que la brecha térmica que comenzó a observarse desde la década de 1980 expone un calor quiebre de carácter sistémico. A lo largo de varios milenios, los momentos picos del fenómeno respondían a un patrón natural estable que el medio ambiente lograba absorber, pero el salto del 40% en la potencia anula la capacidad de regeneración propia.

Las proyecciones elaboradas para el corto plazo indican la llegada de sequías muy severas en amplias regiones que dependen de la agricultura y, en contrapartida, lluvias torrenciales destructivas en zonas marcadas por la aridez extrema.

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Al perturbarse los ciclos tradicionales de siembra y cosecha en los hemisferios más productivos, los mercados de materias primas alimentarias operan bajo una volatilidad de precios sostenida. La información disponible indica que casi ningún sector agroeconómico de escala quedará exento de los daños colaterales del clima.

Las anomalías térmicas marcan en rojo intenso sin interrupciones en los modernos mapas de calor, confirmando visualmente que la energía térmica acumulada deberá liberarse de forma abrupta sobre la superficie continental en los meses venideros.